Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο Ραμόν με μη επανδρωμένο αεροσκάφος
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός τους
Οι Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, Γιαχία Σαρέε, είπε ότι εκτοξεύτηκαν συνολικά οκτώ δρόνοι και προειδοποίησε ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν»
Οι αντάρτες της Υεμένης εκτόξευσαν πρόσφατα πολλούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ισραηλινού εδάφους, αφού το Ισραήλ βομβάρδισε την πρωτεύουσα Σαναά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πρωθυπουργός και τα μισά μέλη της κυβέρνησής τους.
Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι αναχαίτισε άλλα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα δύο εξ αυτών πριν περάσουν στο ισραηλινό έδαφος.
כטב"ם ששוגר מתימן לפני זמן קצר פגע באולם הנוסעים בנמל התעופה רמון בערבה. בצה"ל מתחקרים את האירוע— איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) September 7, 2025
במקום מספר נפגעים קל pic.twitter.com/3bSMtgGPuk
