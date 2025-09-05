Τουλάχιστον 128.115 οι νεκροί του ρωσικού στρατού στον πόλεμο της Ουκρανίας

Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Το 54% όλων των νεκρών ήταν εθελοντές, επίστρατοι και καταδικασθέντες, για διάφορα αδικήματα, που στρατολογήθηκαν και εστάλησαν στον πόλεμο από φυλακές καταδίκων, σύμφωνα με το BBC
Tο BBC, σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona (είναι στο μητρώο «ξένων πρακτόρων») και μια ομάδα εθελοντών, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα ονόματα 128.115 Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
«Είναι πολύ νωρίς για να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα της θερινής επίθεσης της Ρωσίας -γράφει το BBC- καθώς οι ειδοποιήσεις για τον θάνατο στρατιωτών λαμβάνονται από συγγενείς με καθυστέρηση και στη συνέχεια χρειαζόμαστε επιπλέον χρόνο για να τις επαληθεύσουμε. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία είναι ήδη διαθέσιμα».
Κατά τη διάρκεια των τριών μηνών του καλοκαιριού, καταγράψαμε τις δημοσιεύσεις 23.305 νεκρολογιών για Ρώσους στρατιώτες. Ταυτόχρονα, ορισμένες ημέρες δημοσιεύθηκαν 400-420 νεκρολογίες, αριθμός τριπλάσιος από τον μέσο όρο για το 2024.
Οι κρατούμενοι, που εστάλησαν στον πόλεμο απευθείας από τις αποικίες κρατουμένων αποτελούν το 14% των νεκρών στρατιωτικών, οι εθελοντές το 29% και το ποσοστό τους συνεχίζει να αυξάνεται ανοδικά.
Αυτή την περίοδο, όσοι υπόγραψαν συμβάσεις ήδη μετά την έναρξη του πολέμου, αποτελούν και την κύρια δύναμη κρούσης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία. Χάριν συγκρίσεως το 2023 οι εθελοντές αποτελούσαν το 14% του συνολικού αριθμού των νεκρών στρατιωτικών.
Η Ρωσία εξακολουθεί να χάνει προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών, στο μέτωπο. Συνολικά, 5.704 αξιωματικοί είναι γνωστό ότι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εισβολής. Μεταξύ αυτών είναι 12 στρατηγοί (συμπεριλαμβανομένου του υποστράτηγου του υπουργείου Εσωτερικών Αντρέι Γκολόβατσκι, ο οποίος προηγουμένως είχε καταδικαστεί σε 8,5 χρόνια κάθειρξη).
