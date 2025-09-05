Διπλό φονικό στα Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο 34χρονος Μανόλης Καλομοίρης
Ο 34χρονος είχε δολοφονήσει τον 63χρονο πατέρα του, Λευτέρη Καλομοίρη, και τον 32χρονο συγχωριανό του, Γιώργη Ξυλούρη
Εκτός φυλακής βρίσκεται από την Τετάρτη ο 34χρονος Μανόλης Καλομοίρης, ο οποίος ήταν έγκλειστος για τη διπλή δολοφονία στα Ανώγεια, με θύματα τον 63χρονο πατέρα του και γνωστό μαντιναδολόγο, Λευτέρη Καλομοίρη, και τον 32χρονο συγχωριανό του, Γιώργη Ξυλούρη.
Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης (Χανίων) μείωσε σημαντικά την ποινή του σε 13 χρόνια κάθειρξη, αναφέρει το CretaLive.
Στον 34χρονο δεν αναγνωρίστηκε επιπλέον ελαφρυντικό, πέραν αυτού που ήδη είχε αναγνωριστεί και χορηγηθεί πρωτόδικα, ότι ωθήθηκε στην πράξη λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος. Οι όροι της αποφυλάκισής του δεν έχουν γίνει γνωστοί.
Η υπόθεση εκδικάστηκε εκ νέου ενώπιον του ΜΟΕ Κρήτης, καθώς ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης της υπεράσπισης κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, τον Μάιο του 2023.
Σύμφωνα με την απόφαση εκείνη ο Μανώλης Καλομοίρης είχε κριθεί και πάλι ένοχος κατά πλειοψηφία 5-2 για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Στον κατηγορούμενο είχε αναγνωριστεί, επίσης κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη αυτή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος (Ξυλούρη).
Το διπλό φονικό σημειώθηκε στο Περαχώρι, στις 2 Μαΐου του 2020.
Με αφορμή παλιές κτηματικές διαφορές, στήθηκε άγριος καυγάς ανάμεσα στον 29χρονο (τότε) Μανόλη Καλομοίρη και τον 30χρονο Γιώργη Ξυλούρη, με τον πρώτο να γρονθοκοπά άγρια τον δεύτερο.
Έπειτα, ο Γιώργης Ξυλούρης εκνευρισμένος αποχώρησε βιαστικά προς την οικία του και επέστρεψε λίγο αργότερα στο σημείο της τραγωδίας. Κάτοικοι των Ανωγείων προσπάθησαν να τον απομακρύνουν μάταια - μεταξύ αυτών και ο 63χρονος μαντιναδολόγος που έπεσε τελικά νεκρός.
Στην απολογία του ο Μανόλης Καλομοίρης είχε αναφέρει: «Ήμουν στο μπάνιο όταν άκουσα τις φωνές της μητέρας μου και έναν πυροβολισμό. Πήρα το όπλο μου και βγήκα στο δρόμο όπου είδα νεκρό τον πατέρα μου και τον Γιώργη Ξυλούρη να στέκεται μπροστά του».
Υπενθυμίζεται πως μετά το διπλό φονικό, η πλευρά του Καλομοίρη υποστήριζε πως ο τόπος του εγκλήματος είχε «πειραχθεί», ενώ το όπλο που παρέδωσε η οικογένεια Ξυλούρη δεν ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.
Αντίθετα, η οικογένεια Ξυλούρη υποστήριζε πως ο 30χρονος Γιώργος δεν πυροβόλησε και ότι ο 29χρονος, γιος του Λευτέρη Καλομοίρη, Μανόλης- πυροβολώντας τον Ξυλούρη - σκότωσε και τον πατέρα του.
Το διπλό φονικό σημειώθηκε στο Περαχώρι, στις 2 Μαΐου του 2020.
Το χρονικό της τραγωδίας
