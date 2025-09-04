Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε ρωσική πυραυλική επίθεση κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ στην Ουκρανία
Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε ρωσική πυραυλική επίθεση κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ στην Ουκρανία
Ο νεκρός και οι τραυματίες ήταν μέλη ανθρωπιστικής αποστολής που αποναρκοθετούσαν την περιοχή
Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε μια ανθρωπιστική αποστολή αποναρκοθέτησης κοντά στην πόλη Τσερνίχιφ στη βόρεια Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.
Ο δήμαρχος του Τσερνίχιφ, Ντμίτρο Μπριζίνσκι, έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση.
Σύμφωνα με τον Μπριζίνσκι την ώρα του πυραυλικού τα μέλη της αποστολής αποναρκοθετούσαν την περιοχή.
Двоє поранено, є загиблий: співробітники гуманітарної місії, які розміновували Чернігів, потрапили під атаку російської ракети близько 15:00, повідомила місцева влада pic.twitter.com/NnuOdGt6hW— Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) September 4, 2025
