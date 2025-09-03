Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Το Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο - Δείτε βίντεο
O δορυφόρος Ofek-19 είναι εξοπλισμένος με προηγμένα τεχνολογικά συστήματα απεικόνισης τύπου SAR που επιτρέπουν την παρακολούθηση με εξαιρετική ακρίβεια
The Israeli Ministry of Defense, in coordination with the Israel Defense Force (IDF), Israel Space Agency (ISA) and Israel Aerospace Industries (IAI), has announced the successful launch tonight of the “Ofek 19” Surveillance Satellite from Palmachim Airbase and Spaceport in… pic.twitter.com/bqzBViYA6R— OSINTdefender (@sentdefender) September 2, 2025
«Μόλις τεθεί σε τροχιά, ο δορυφόρος θα υποβληθεί σε μια σειρά από προγραμματισμένες δοκιμές για να αξιολογηθεί η απόδοσή του», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του.
The IDF and the Israel Aerospace Industries recently launched the Ofek 19 satellite into space. pic.twitter.com/P0wN6f0Ck0— Clash Report (@clashreport) September 2, 2025
Το Ισραήλ στέλνει στο διάστημα δορυφόρους της σειράς «Ofek» (σ.σ. «Ορίζοντας» στα εβραϊκά) από το 1988. Ο πιο πρόσφατος ήταν ο Ofek-13 που είχε τεθεί τροχιά τον Μάρτιο του 2023.
🇮🇱🚀 — WATCH: The Israeli Ministry of Defense, IDF, and Israel Aerospace Industries just launched the Ofek 19 satellite into space from the Palmachim airbase. pic.twitter.com/VSUQYTMUWB— Belaaz News (@TheBelaaz) September 2, 2025
