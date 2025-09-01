ΗΠΑ: 30χρονος στο Οχάιο προσέλαβε εκτελεστές για να σκοτώσουν την 26χρονη έγκυο σύντροφό του την ημέρα που θα γεννούσε
ΚΟΣΜΟΣ
Δολοφονία Έγκλημα Έγκυος Οχάιο ΗΠΑ

Ο Κέιβον Γουόρεν ζήτησε, μάλιστα, και άδεια από την εργασία του για να... θρηνήσει

Τουλάχιστον άκαρδος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο 30χρονος Κέιβον Γουόρεν, ο οποίος όχι μόνο προσέλαβε δύο εκτελεστές για να σκοτώσουν την 26χρονη έγκυο σύντροφό του, Ίντια Κίναμορ, αλλά δεν δίστασε να ζητήσει και άδεια από την εργασία του για να την... θρηνήσει.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της κομητείας Χάμιλτον στο Οχάιο των ΗΠΑ, η εκτέλεση της 26χρονης έγινε την ημέρα που εκείνη θα πήγαινε στο μαιευτήριο για να γεννήσει, στις 4 Μαρτίου 2023.

O 30χρονος Κέιβον Γουόρεν που σχεδίασε τη δολοφονία της 26χρονης εγκύου συντρόφου του


Ο Γουόρεν φέρεται να είχε σχέση με άλλη γυναίκα και να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, έχοντας χάσει ακόμη και το σπίτι του, και είχε προσπαθήσει να πιέσει την Κίναμορ να κάνει έκτρωση.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος φέρεται να προσέλαβε τον 20χρονο Ρόμπερτ Έρβιν και τον 22χρονο Λαμάρ Μόρις Σουγκς, οι οποίου μπούκαραν στο σπίτι της 26χρονης τα ξημερώματα της μοιραίας ημέρας προκειμένου η δολοφονία της να παρουσιαστεί ως ληστεία.

Σε βάρος των τριών ανδρών απαγγέλθηκαν 13 κατηγορίες για φόνο αντιμετωπίζοντας την ποινή των ισοβίων.

Ο 20χρονος Ρόμπερτ Έρβιν που σκότωσε την 26χρονη για λογαριασμό του συντρόφου της
Ο 22χρονος Λαμάρ Μόρις Σουγκς που μπούκαρε στο σπίτι της 26χρονης μαζί με τον 20χρονο συνεργό του για να φανεί η δολοφονία ως ληστεία
Οι τρεις κατηγορούνται για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις, διάρρηξη και επίθεση σε βαθμό κακουργήματος ενώ ο Έρβινς και ο Σαγκς κατηγορούνται και για οπλοκατοχή.

Ο 30χρονος «εγκέφαλος» του εγκλήματος κρατείται χωρίς εγγύηση ενώ στον Έρβιν επιβλήθηκε εγγύηση 300.000 δολαρίων.

