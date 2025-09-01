ΗΠΑ: Τραυματίστηκε ο Ρούντι Τζουλιάνι σε τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ
ΗΠΑ: Τραυματίστηκε ο Ρούντι Τζουλιάνι σε τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης και δικηγόρος του προέδρου Τραμπ νοσηλεύεται με κάταγμα σπονδύλου – Τραυματίστηκαν και οι συνεπιβάτες

ΗΠΑ: Τραυματίστηκε ο Ρούντι Τζουλιάνι σε τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ
Ο Ρούντι Τζουλιάνι, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δικηγόρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τραυματίστηκε το βράδυ του Σαββάτου σε τροχαίο ατύχημα στο Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ.

Ο 81χρονος Τζουλιάνι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με κάταγμα θωρακικού σπονδύλου, καθώς και με τραυματισμούς στο πόδι και το αριστερό χέρι, εκδορές και μώλωπες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ασφαλείας του, Μάικλ Ραγκούζα, αναμένεται να αναρρώσει.



Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10 το βράδυ (τοπική ώρα), κοντά στο Μάντσεστερ. Ο Τζουλιάνι επέβαινε σε Ford Bronco που οδηγούσε ο σύμβουλός του, Θίοντορ Γκούντμαν. Ο Ραγκούζα ανέφερε ότι το όχημά τους σταμάτησε για να βοηθήσει μια γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αφού ο Τζουλιάνι κάλεσε το 911.

Η αστυνομία του Νιου Χάμσαϊρ επιβεβαίωσε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν ο Τζουλιάνι παρενέβη. Σύμφωνα με τις αρχές, το όχημά του βρισκόταν στην απέναντι πλευρά της Ι-93 όταν συγκρούστηκε με Honda HR-V που οδηγούσε η 19χρονη Λόρεν Κεμπ από το Κόνκορντ. Η σύγκρουση έριξε και τα δύο αυτοκίνητα στο διαχωριστικό διάζωμα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Μαρτυρίες και  κατάσταση τραυματιών

Πυροσβέστες και αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στο αρχικό περιστατικό της ενδοοικογενειακής βίας έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου και έσπευσαν να βοηθήσουν. Ο Ραγκούζα ανέφερε ότι το όχημα που χτύπησε τον Τζουλιάνι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Κλείσιμο
Μαζί με τον Τζουλιάνι τραυματίστηκαν και οι επιβαίνοντες στο άλλο όχημα, η Κεμπ και ο Γκούντμαν, με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο Ραγκούζα επεσήμανε ότι ο Τζουλιάνι βρίσκεται σε «καλή διάθεση και αναρρώνει εξαιρετικά».

Η αστυνομία του Νιου Χάμσαϊρ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.


