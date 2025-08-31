Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς - «Βρίσκεται στον πάτο της κόλασης» λέει ο Κατς
Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς - «Βρίσκεται στον πάτο της κόλασης» λέει ο Κατς
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως ο Αμπού Ομπέιντα είναι νεκρός
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα ένα πλήγμα του στρατού εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, γνωστού με το όνομα Αμπού Ομπέιντα.
Σε δηλώσεις που έκανε ενώπιον του εβδομαδιαίου υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου είπε, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του γραφείου του: «Πραγματοποιήσαμε ένα πλήγμα εναντίον του εκπροσώπου Τύπου της Χαμάς (…) Αμπού Ομπέιντα. Ελπίζω πως δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας, όμως σημειώνω πως δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της Χαμάς προκειμένου να αποσαφηνίσει αυτό το ερώτημα».
Λίγη ώρα αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς επιβεβαίωσε πως ο Ομπέιντα είναι νεκρός. «Ο εκπρόσωπος της τρομοκρατίας της Χαμάς, Αμπού Ομπέιντα, εξοντώθηκε στη Γάζα και πήγε να συναντήσει όλα τα αποτυχημένα μέλη του κακού άξονα από το Ιράν, τη Γάζα, τον Λίβανο και την Υεμένη στον πάτο της κόλασης. Συγχαρητήρια στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και τη Σιν Μπετ για την άψογη εκτέλεση. Σύντομα, καθώς η εκστρατεία κατά της Γάζας εντείνεται, θα συναντήσει πολλούς ακόμη από τους συνεργούς του στο έγκλημα εκεί - δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς» έγραψε σε ανάρτησή του.
Χθες, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό πως «έπληξε έναν τρομοκράτη-κλειδί της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», χωρίς να αναφέρει την ταυτότητά του, όμως ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως πρόκειται για τον Αμπού Ομπέιντα.
דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025
ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.
בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy
