Φυλάγονται στο Ισραήλ - Τα χτυπήματα σε Χούθι και Χαμάς «οδηγούν» σε μυστική τοποθεσία τη συνεδρίαση του υπουργικού
Φυλάγονται στο Ισραήλ - Τα χτυπήματα σε Χούθι και Χαμάς «οδηγούν» σε μυστική τοποθεσία τη συνεδρίαση του υπουργικού

Το Σάββατο, οι IDF επιβεβαίωσαν ότι ο πρωθυπουργός των Χούθι σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή  - Παράλληλα, διακινούνται πληροφορίες πως σκοτώθηκε σε πλήγμα ο μακροχρόνιος εκπρόσωπος της Χαμάς, Αμπού Ουμπέιντα

Φυλάγονται στο Ισραήλ - Τα χτυπήματα σε Χούθι και Χαμάς «οδηγούν» σε μυστική τοποθεσία τη συνεδρίαση του υπουργικού
Σε συνθήκες αυξημένης ασφάλειας θα πραγματοποιηθεί η εβδομαδιαία συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, μετά τις επιχειρήσεις των IDF που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο κορυφαίων στελεχών των Χούθι στην Υεμένη και την επίθεση σε ανώτατο στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα.

Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ θα συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα σε εναλλακτική τοποθεσία για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις που είχαν ως στόχο ανώτατους αξιωματούχους των Χούθι και της Χαμάς.

Το Σάββατο, οι IDF επιβεβαίωσαν ότι ο πρωθυπουργός των Χούθι στην Υεμένη, Αχμέτ Γκαλέμπ αλ-Ράουχι, σκοτώθηκε στην αεροπορική επιδρομή της Πέμπτης, μαζί με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους και μέλη της πολιτικής ηγεσίας της οργάνωσης. Οι Χούθι δεσμεύθηκαν ότι θα απαντήσουν στην επίθεση, προαναγγέλλοντας αντίποινα.

Παράλληλα, σε κοινή ανακοίνωση το Σάββατο το βράδυ, οι IDF και η Σιν Μπετ ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικό πλήγμα εναντίον ανώτατου στελέχους της Χαμάς στην περιοχή της Πόλης της Γάζας, στον βόρειο τομέα της Λωρίδας.

Αν και η ανακοίνωση δεν αποκάλυπτε την ταυτότητα του στόχου, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επρόκειτο για τον μακροχρόνιο εκπρόσωπο της Χαμάς, Χουντάιφα Σαμίρ Αμπντάλα αλ-Καχλούτ, γνωστό ως Αμπού Ουμπέιντα. Παλαιστινιακή πηγή δήλωσε σε σαουδαραβικό μέσο ότι ο ίδιος σκοτώθηκε, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.


