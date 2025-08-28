Όλο και πιο απίθανο ένα τετ-α-τετ Πούτιν με Ζελένσκι: Προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση, λέει ο Μερτς - Τραμπ: Ίσως δεν είναι έτοιμοι να βάλουν τέλος στον πόλεμο
Ο Γερμανός καγκελάριος, συναντώντας τον Μακρόν, σχολίασε ότι άλλα είχαν συμφωνήσει Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα - Λευκός Οίκος: «Δεν χάρηκε, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε» ο Τραμπ για τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
Αντιμέτωποι με την σκληρή πραγματικότητα φαίνεται ότι έρχονται, σταδιακά, οι ηγέτες της Δύσης, αναφορικά με την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Καθώς φαίνεται, παρά την αρχική αισιοδοξία που δημιούργησαν, πρώτα η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα, και στη συνέχεια οι επαφές του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, το σενάριο ενός τετ-α-τετ ανάμεσα στους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας ολοένα και απομακρύνεται.
Αυτή την... στροφή στον ρεαλισμό «πυροδοτούν» τόσο η σχεδόν μηδενική διπλωματική δραστηριότητα γύρω από τον καθορισμό ενός ραντεβού ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά και η αμείωτη ένταση στο μέτωπο του πολέμου, όπου η Ρωσία σφυροκοπά με ολοένα και μεγαλύτερη σφοδρότητα το Κίεβο -ίσως δεν είναι έτοιμοι να βάλουν τέλος στον πόλεμο, εκτίμησε σχετικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, απηχώντας τις σκέψεις του προέδρου Τραμπ.
Με έκδηλη την απογοήτευση, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε απόψε ότι είναι «προφανές πως δεν θα υπάρξει συνάντηση» στο άμεσο μέλλον μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ήλπιζε ο Αμερικανός πρόεδρος, προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση στον πόλεμο.
«Είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση, σε αντίθεση με όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Πούτιν» είπε ο καγκελάριος, έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχτηκε τον Μερτς για δείπνο εργασίας στο Φρούριο Μπρεγκανσόν της νότιας Γαλλίας, όπου έκαναν δήλωση στους δημοσιογράφους, πριν ξεκινήσουν τις μεταξύ τους συνομιλίες.
Ο Μερτς είπε ότι θα συζητηθούν διμερή θέματα, όπως η οικονομική συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και διεθνή, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και η μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν χάρηκε», αλλά και «δεν αιφνιδιάστηκε» όταν πληροφορήθηκε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.
Από τα πλήγματα αυτά υπέστησαν ζημιές πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και τα γραφεία της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο.
«Δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Για τον Αμερικανό πρόεδρο, «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο, προσέθεσε.
