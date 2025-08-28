Ο Τραμπ «δεν χάρηκε αλλά και δεν αιφνιδιάστηκε» από τη νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο
«Ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο ανέφερε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν χάρηκε» αλλά και «δεν αιφνιδιάστηκε» όταν πληροφορήθηκε ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.
Από τα πλήγματα αυτά υπέστησαν ζημιές πολλά κτίρια, μεταξύ των οποίων και τα γραφεία της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο.
«Δεν χάρηκε με την είδηση, αλλά ούτε και αιφνιδιάστηκε. Πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πάρα πολύ καιρό», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. Για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στον πόλεμο, πρόσθεσε.
Η Λέβιτ είπε ότι ο Τραμπ θα κάνει μια πρόσθετη δήλωση για την κατάσταση, αργότερα σήμερα.
