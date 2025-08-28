Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Με συνοδεία απομακρύνθηκαν από τα γραφεία τους οι τρεις αξιωματούχοι του CDC που παραιτήθηκαν
Με συνοδεία απομακρύνθηκαν από τα γραφεία τους οι τρεις αξιωματούχοι του CDC που παραιτήθηκαν
Σε ρήξη ο Ρόμπερτ Κένεντι τζούνιορ με επιστήμονες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων – Διαμήνυσε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) μετά την αιφνίδια αποπομπή της επικεφαλής Σούζαν Μονάρεζ από τη θέση της επικεφαλής και την παραίτηση ανώτερων αξιωματούχων.
Τέσσερις πηγές με γνώση της κατάστασης δήλωσαν ότι οι παραιτηθέντες αξιωματούχοι Ντέμπρα Χόουρι, Δημήτρης Δασκαλάκης και Νταν Τζέρινγκαν απομακρύνθηκαν με συνοδεία από την έδρα του οργανισμού στην Ατλάντα.
Η Χόουρι ήταν επικεφαλής ιατρική διευθύντρια των CDC, ο Δημήτρης Δασκαλάκης, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νόσων (NCIRD) και ο Τζέρινγκαν διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Νεοεμφανιζόμενων και Ζωονοσογόνων Λοιμωδών Ασθενειών.
Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ δήλωσε σήμερα ότι τα CDC πρέπει να εφαρμόσουν την ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα μετά την αποπομπή της διευθύντριας της κυριότερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας των ΗΠΑ από τον Λευκό Οίκο. Πάντως, οι δικηγόροι της Μονάρεζ επιμένουν ότι η απόλυσή της είναι παράνομη.
Η Μονάρεζ δεν παραιτήθηκε και στοχοποιήθηκε επειδή αρνήθηκε να υποστηρίξει «αντιεπιστημονικές ντιρεκτίβες» και να απολύσει ειδικούς στον τομέα της υγείας, ανέφεραν οι δικηγόροι της.
Η διαμάχη τράβηξε την προσοχή του προέδρου της Επιτροπής Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων (HELP) της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπιλ Κάσιντι, ο οποίος δήλωσε ότι η επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση.
«Αυτές οι αποχωρήσεις υψηλού προφίλ θα απαιτήσουν εποπτεία από την Επιτροπή HELP», δήλωσε ο Κάσιντι σε ανάρτηση στο X αργά χθες Τετάρτη. Εκπρόσωποι του Κάσιντι δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις ενέργειες που σχεδιάζει η Επιτροπή.
Ατζέντα Τραμπ θέλει ο Κένεντι τζούνιορ
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
