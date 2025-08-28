Reuters: Η Ρωσία «κολυμπάει» στο πετρέλαιο αλλά ξεμένει από βενζίνη μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στα διυλιστήριά της

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι η εγχώρια αγορά καυσίμων της Ρωσίας είναι πλήρως εφοδιασμένη και η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.Σε καθημερινή τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, είπε ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων.«Η κυβέρνηση λαμβάνει ενεργά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το επίπεδο τιμών της ενέργειας και της βενζίνης θα παραμείνει σταθερό», δήλωσε, αναφέροντας την απαγόρευση εξαγωγής βενζίνης ως ένα από τα μέτρα.Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η αυξημένη επεξεργασία στα εν λειτουργία διυλιστήρια θα βοηθούσε στον μετριασμό των επιπτώσεων των ζημιών και της συντήρησης από τις επιθέσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εκτιμώντας ότι η παραγωγή θα μειωθεί κατά 5% αυτόν τον μήνα.