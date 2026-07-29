Ένοχος κρίθηκε 19χρονος Νορβηγός που θα εκτελούσε «συμβόλαιο θανάτου» για λογαριασμό ιρανικής συμμορίας

Ο Γιοχάνες Κόνγκσνες Νάτλαντ συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 σε ξενοδοχείο στην Αγγλία έχοντας στην κατοχή του ένα ημιαυτόματο πιστόλι, ένα ρεβόλβερ και 19 σφαίρες - Μέχρι και σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί ποιον σκόπευε να σκοτώσει