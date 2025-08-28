Το σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης της Γαλλίας υπερασπίστηκε ο Μπαϊρού: Δεν είναι λιτότητα, αλλά αναστολή των επιπλέον δαπανών

Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση « οι νέοι μας θα είναι σκλάβοι»