Το σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης της Γαλλίας υπερασπίστηκε ο Μπαϊρού: Δεν είναι λιτότητα, αλλά αναστολή των επιπλέον δαπανών
Το σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης της Γαλλίας υπερασπίστηκε ο Μπαϊρού: Δεν είναι λιτότητα, αλλά αναστολή των επιπλέον δαπανών
Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση «οι νέοι μας θα είναι σκλάβοι»
Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, σε ομιλία του την Πέμπτη στην ετήσια συνάντηση των Γάλλων επιχειρηματιών (Medef), προειδοποίησε για τη σοβαρότητα της κατάστασης των δημοσίων οικονομικών της χώρας, επισημαίνοντας τον υπερβολικό δανεισμό και τις αυξανόμενες υποχρεώσεις προς τις μελλοντικές γενιές. Παράλληλα, υπερασπίστηκε το σχέδιο εξυγίανσης του προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει περικοπές και περιορισμό των δημοσίων δαπανών.
Ο Μπαϊρού ανέφερε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε «κρίσιμη καμπή» και ότι η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών απαιτεί άμεση «συνειδητοποίηση» από τη μεριά των Γάλλων πολιτών. Ο Γάλλος πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «κίνδυνο ασφυξίας», με το δημόσιο χρέος να ανέρχεται σε 3,35 τρισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση των επιτοκίων του αναμένεται να φτάσει τα 67 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος και τα 75 δισεκατομμύρια το 2026.
Ο Μπαϊρού στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η αύξηση του χρέους έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση των νεότερων γενιών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν τα χρέη των προηγούμενων. «Αποδεχόμαστε ότι οι νέοι μας θα είναι σκλάβοι, υποχρεωμένοι να αποπληρώσουν τα δάνεια που αποφάσισαν οι προηγούμενες γενιές», δήλωσε με έντονο ύφος.
Σε συνέχεια αυτών των προειδοποιήσεων, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης που προτείνει η κυβέρνηση, το οποίο προβλέπει εξοικονομήσεις 44 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026. Ο Μπαϊρού χαρακτήρισε αυτά τα μέτρα ως «σημαντικά, αλλά εφικτά» και υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για «λιτότητα», αλλά για «αναστολή των επιπλέον δαπανών» ώστε η χώρα να επανέλθει σε πορεία σταθερότητας.
Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα που πρότεινε ήταν η κατάργηση δύο αργιών τον χρόνο, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «λογική απόφαση», καθώς, όπως είπε, ο μήνας Μάιος είναι ο λιγότερο παραγωγικός μήνας της χρονιάς μετά τους δύο μήνες του καλοκαιριού. Το μέτρο αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι αναγκαίο για την ενίσχυση της οικονομίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο ο Δήμος Πάτμου για την εγκατάλειψη του βιολογικού καθαρισμού
«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία για τη νέα φονική επίθεση στο Κίεβο
Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο
Ο Μπαϊρού ανέφερε ότι η Γαλλία βρίσκεται σε «κρίσιμη καμπή» και ότι η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών απαιτεί άμεση «συνειδητοποίηση» από τη μεριά των Γάλλων πολιτών. Ο Γάλλος πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν «κίνδυνο ασφυξίας», με το δημόσιο χρέος να ανέρχεται σε 3,35 τρισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση των επιτοκίων του αναμένεται να φτάσει τα 67 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος και τα 75 δισεκατομμύρια το 2026.
Ο Μπαϊρού στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η αύξηση του χρέους έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση των νεότερων γενιών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν τα χρέη των προηγούμενων. «Αποδεχόμαστε ότι οι νέοι μας θα είναι σκλάβοι, υποχρεωμένοι να αποπληρώσουν τα δάνεια που αποφάσισαν οι προηγούμενες γενιές», δήλωσε με έντονο ύφος.
Σε συνέχεια αυτών των προειδοποιήσεων, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης που προτείνει η κυβέρνηση, το οποίο προβλέπει εξοικονομήσεις 44 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026. Ο Μπαϊρού χαρακτήρισε αυτά τα μέτρα ως «σημαντικά, αλλά εφικτά» και υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για «λιτότητα», αλλά για «αναστολή των επιπλέον δαπανών» ώστε η χώρα να επανέλθει σε πορεία σταθερότητας.
Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα που πρότεινε ήταν η κατάργηση δύο αργιών τον χρόνο, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «λογική απόφαση», καθώς, όπως είπε, ο μήνας Μάιος είναι ο λιγότερο παραγωγικός μήνας της χρονιάς μετά τους δύο μήνες του καλοκαιριού. Το μέτρο αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι αναγκαίο για την ενίσχυση της οικονομίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντιμέτωπος με αυστηρό πρόστιμο ο Δήμος Πάτμου για την εγκατάλειψη του βιολογικού καθαρισμού
«Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους» - Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΕ και Βρετανία για τη νέα φονική επίθεση στο Κίεβο
Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: €120 εκατ. από εθνικούς πόρους για την αναβάθμιση του χώρου της ΔΕΘ, δεν θα κατασκευαστεί κανένα ξενοδοχείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα