Citi: Προβλέπει παρατεταμένη πολιτική αστάθεια στη Γαλλία, με πιέσεις σε μετοχές, ομόλογα και ευρώ
Νέες εκλογές και πιθανές υποβαθμίσεις ενισχύουν τον κίνδυνο, οδηγώντας επενδυτές σε προσεκτική διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων
Η Citi προειδοποιεί ότι η πολιτική κρίση στη Γαλλία αναμένεται να παραμείνει στο προσκήνιο τους επόμενους μήνες, με επιπτώσεις που διαχέονται από τα ομόλογα έως τις μετοχές και το ευρώ.
Το αποτέλεσμα από την επικείμενη ψηφοφορία ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου θεωρείται κρίσιμο σημείο καμπής, αλλά ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η τράπεζα προβλέπει ότι η χώρα θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό συνθήκες πολιτικής αστάθειας και αδιαφάνειας στη δημοσιονομική πολιτική.
Η Γαλλία εισέρχεται σε μια νέα φάση πολιτικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να καθυστερήσει τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και να επιβαρύνει την εμπιστοσύνη των αγορών. Για τους επενδυτές, η Citi συστήνει προσοχή σε γαλλικές μετοχές και ομόλογα, διατήρηση επιλεκτικών τοποθετήσεων στο ευρώ και διαφοροποίηση σε περιφερειακά assets που επωφελούνται από τη μετατόπιση κεφαλαίων.
Αυτή η πολιτική παράλυση υπονομεύει τις φιλοδοξίες δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο νέων υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης. Η Fitch θα εξετάσει τη Γαλλία στις 12 Σεπτεμβρίου, ακολουθούμενη από Moody’s (24 Οκτωβρίου) και S&P (28 Νοεμβρίου). Τυχόν αποτυχία στη δημοσιονομική πειθαρχία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια του «ΑΑ-» και σε υποβάθμιση στη βαθμίδα «Α».
Η Citi εκτιμά ότι η αγορά μετοχών στη Γαλλία αποτιμά υπερβολικά ευνοϊκά τα πιθανά σενάρια. Σε περίπτωση εκλογών, οι αποτιμήσεις του CAC40 θα μπορούσαν να διολισθήσουν κατά 5%, ενώ αν ο Μακρόν παραιτηθεί, η πτώση μπορεί να φτάσει το 10%. Παρά το γεγονός ότι μόλις το 20% των εσόδων των εταιρειών του δείκτη προέρχεται από την εγχώρια αγορά, η πολιτική αβεβαιότητα αυξάνει τη μεταβλητότητα και ενδέχεται να απομακρύνει διεθνείς επενδυτές. Η Citi υποβάθμισε τη στάση της για τις γαλλικές μετοχές σε Neutral.
