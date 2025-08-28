O Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε «χρήσιμη» την αντιπαράθεση με τον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο

Η έντονη αντιπαράθεση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο το Φεβρουάριο επισημάνθηκε ως σημείο καμπής στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Κιέβου. Παρά την ένταση, ο Βανς υποστηρίζει ότι αυτή η σύγκρουση βοήθησε να αναδειχθούν οι πραγματικές διαφωνίες και η κυβέρνηση Τραμπ είναι τώρα ευθυγραμμισμένη με τον Ζελένσκι όσον αφορά την αναζήτηση ειρηνικής λύσης στον πόλεμο.



Η έντονη κόντρα μεταξύ του Βανς και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο αποδείχθηκε καταλυτική για την αποσαφήνιση των πραγματικών διαφορών στις σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, μιλώντας στη USA Today, παραδέχτηκε ότι η αντιπαράθεση αυτή ήταν χρήσιμη, αφού ανέδειξε ζητήματα που δεν είχαν συζητηθεί ανοιχτά. Ωστόσο, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η σύγκρουση έγινε δημόσια.





«Κοιτάξτε, μερικές φορές οι άνθρωποι διαφωνούν» είπε ο. «Θέλω να πω, ήθελα να είχαμε μία έκρηξη στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στις κάμερες; Όχι απαραίτητα». Παρόλα αυτά, επισήμανε ότι η ένταση βοήθησε το αμερικανικό κοινό να κατανοήσει τις διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, με την Ευρώπη να αντιδρά άμεσα και να επισημαίνει την αλληλεγγύη της προς τον Ζελένσκι. Η Γερμανία, μέσω τουανέφερε ότι όλο το επεισόδιο φαινόταν ως σκόπιμη κλιμάκωση από την αμερικανική πλευρά. Οι επικρίσεις του Βανς προς τον Ζελένσκι αφορούσαν κυρίως την απουσία διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία, τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.Ο Βανς ανέφερε επίσης ότι η πραγματική του δυσαρέσκεια δεν αφορούσε τόσο τον Ζελένσκι, όσο την ασαφή στάση της κυβέρνησηςη οποία, όπως είπε, «παρείχε δισεκατομμύρια σε βοήθεια προς την Ουκρανία χωρίς κανέναν σαφή στόχο και χωρίς πραγματική διπλωματία». Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι αυτό που τον εκνεύριζε περισσότερο ήταν ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είχε κανένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.Τώρα, σύμφωνα με τον Βανς, η κυβέρνηση Τραμπ είναι «αρκετά ευθυγραμμισμένη με τον πρόεδρο Ζελένσκι» στην επιδίωξη για μια ειρηνική συμφωνία. «Αν και έχουμε κάποιες διαφωνίες, θέλουμε φυσικά να προστατεύσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» δήλωσε και πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε η Ρωσία να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα».



