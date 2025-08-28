Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Βουλευτής στην Αυστραλία απείλησε να γρονθοκοπήσει δημοσιογράφο σε συνέντευξη Τύπου - Δείτε βίντεο
Ο βουλευτής εξέφρασε την υποστήριξή του για τις διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης, αλλά, αντέδρασε έντονα όταν ο δημοσιογράφος του υπενθύμισε τη λιβανέζικη καταγωγή του
Ο Μπομπ Κάτερ, ανεξάρτητος βουλευτής του Κένεντι στην Αυστραλία, πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης έξω από το κοινοβούλιο της πολιτείας Κουίνσλαντ, όπου εξέφρασε την υποστήριξή του για τις διαδηλώσεις κατά της μετανάστευσης, που προγραμματίζονται για το Σαββατοκύριακο.
Κρατώντας μια αυστραλιανή σημαία, ο Κάτερ ζήτησε τα ονόματα των ατόμων που συμμετείχαν σε πρόσφατες διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης και δήλωσε ότι αυτοί πρέπει να απελαθούν. «Αν έχετε αντι-αυστραλιανές απόψεις, τότε φύγετε από τη χώρα μου, γιατί τώρα καταγράφουμε τα ονόματα όσων κακομεταχειρίζονται τη σημαία μας. Τα γάντια βγαίνουν τώρα», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον Guardian.
Όταν ο δημοσιογράφος του Channel 9, Τζος Μπάβας, του υπενθύμισε τη λιβανέζικη καταγωγή του, ο Κάτερ αντέδρασε έντονα. «Χτυπάω τους τύπους στο στόμα όταν το λένε αυτό, μην τολμήσεις να το πεις» δήλωσε απειλητικά ο Κάτερ. «Η οικογένειά μου είναι εδώ για 140 χρόνια» πρόσθεσε.
