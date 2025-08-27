Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Ρωσία: Ισχυρή έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα και τον ρωσικό στρατό
Η έκρηξη σημειώθηκε στα περίχωρα της πόλης Ριαζάν - Διακόπηκε η τροφοδοσία της Μόσχας - Δεν διευκρινίστηκε πώς προκλήθηκε η έκρηξη
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης κοντά στην πόλη Ριαζάν της δυτικής Ρωσίας, προκαλώντας ζημιές σε αγωγό πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα. Σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, η μεταφορά καυσίμων προς τη ρωσική πρωτεύουσα έχει διακοπεί επ’ αόριστον.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του χωριού Μποζάτκοβο, στα περίχωρα της Ριαζάν, όπου τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για μεγάλη πυρκαγιά μετά από έκρηξη στον αγωγό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και συνεργεία επισκευής, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά και να αποκατασταθούν οι ζημιές.
Πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε στην εφημερίδα Kyiv Independent ότι ο αγωγός αποτελεί κρίσιμο δίαυλο τροφοδοσίας της Μόσχας με καύσιμα, ενώ συμβάλλει και στον ανεφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. «Ως αποτέλεσμα της ισχυρής έκρηξης, η μεταφορά πετρελαιοειδών προς τη Μόσχα μέσω του αγωγού έχει ανασταλεί επ’ αόριστον», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, ουκρανικές δυνάμεις έχουν στοχοποιήσει κατ’ επανάληψη τη ρωσική ενεργειακή υποδομή, μέσα από επιχειρήσεις δολιοφθοράς και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στόχος των ενεργειών αυτών, σύμφωνα με το Κίεβο, είναι η υπονόμευση των εσόδων της Μόσχας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου.
Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό, ενώ η έκταση των ζημιών στον αγωγό και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την πλήρη αποκατάσταση παραμένουν ασαφή. Το γεγονός πάντως έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πληγμάτων κατά της ρωσικής ενεργειακής υποδομής, σε μια περίοδο που η Μόσχα προσπαθεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή καυσίμων στο εσωτερικό και στο μέτωπο του πολέμου.
❗️A powerful explosion occurred at night on the Ryazan-Moscow oil pipeline, which suspended fuel supplies to the Russian capital, 🇷🇺Moscow. pic.twitter.com/Ug5pmYWtDT— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 27, 2025
