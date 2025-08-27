Ο Τραμπ χτυπά με δασμούς 50% την Ινδία ως «τιμωρία» για τη συνεχιζόμενη αγορά ρωσικού αργού
Ο Τραμπ χτυπά με δασμούς 50% την Ινδία ως «τιμωρία» για τη συνεχιζόμενη αγορά ρωσικού αργού
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το Νέο Δελχί πως βοηθά τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία
Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ σε προϊόντα της Ινδίας, που ανέρχονταν στο 25% στην αρχή του τρέχοντα μήνα, αυξήθηκαν από σήμερα στο 50%, εν είδει τιμωρίας από την κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος αυτής του ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι επειδή ο ασιατικός γίγαντας συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.
Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού αργού, όπως και η Κίνα· ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το Νέο Δελχί πως βοηθά έτσι τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.
Οι νέοι δασμοί δεν αφορούν πάντως παρά μόνο μέρος των ινδικών αγαθών που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, η εμβέλειά τους είναι –συγκριτικά– περιορισμένη.
Ειδήσεις σήμερα:
Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Γαλλία: Τι διακυβεύεται με την ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού;
Τα καλλιτεχνικά #cancel του καλοκαιριού: Από τη συναυλία της Γλυκερίας στο Ισραήλ μέχρι την αφιέρωση της Φαραντούρη και το ρούφηγμα της Μποφίλιου
Η Ινδία συγκαταλέγεται στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού αργού, όπως και η Κίνα· ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί το Νέο Δελχί πως βοηθά έτσι τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.
Οι νέοι δασμοί δεν αφορούν πάντως παρά μόνο μέρος των ινδικών αγαθών που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, η εμβέλειά τους είναι –συγκριτικά– περιορισμένη.
Ειδήσεις σήμερα:
Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Γαλλία: Τι διακυβεύεται με την ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού;
Τα καλλιτεχνικά #cancel του καλοκαιριού: Από τη συναυλία της Γλυκερίας στο Ισραήλ μέχρι την αφιέρωση της Φαραντούρη και το ρούφηγμα της Μποφίλιου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα