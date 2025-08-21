Δασμοί Τραμπ: Οι ΗΠΑ ρίχνουν στο 15% τους δασμούς σε ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, φάρμακα και ημιαγωγούς
Η σημερινή δήλωση ακολουθεί τις συμφωνίες Τραμπ - Φον ντερ Λάιεν στα τέλη Ιουλίου στη Σκωτία - Οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για φυσικό αέριο και τσιπ τεχνητής νοημοσύνης
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ρίξουν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς στο 15%, σύμφωνα με κοινή δήλωση που εξέδωσαν ο Λευκός Οίκος και οι Βρυξέλλες και την οποία επεξεργάστηκε, πριν τη δημοσίευσή της, το Politico.
Το τετρασέλιδο κείμενο, με ημερομηνία 18 Αυγούστου, καθορίζει τα βασικά σημεία της συμφωνίας που συνήψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στη Σκωτία στις 27 Ιουλίου.
Οι δηλώσεις των δύο ηγετών για τη συμφωνία διέφεραν τότε, ιδίως όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα, προκαλώντας ανησυχία ότι οι παραγωγοί φαρμάκων στην Ευρώπη θα μπορούσαν να αποκλειστούν τελικά από την αγορά των ΗΠΑ.
Σε μια άλλη βασική ρήτρα, η κοινή δήλωση επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων στις περισσότερες περιπτώσεις από 27,5% σε 15%, αλλά μόνο αφού η ΕΕ θεσπίσει επίσημα νομοθεσία για την «κατάργηση των δασμών σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ». Η ΕΕ επιβάλλει σήμερα δασμό 10% στις εισαγωγές αυτοκινήτων.
Η ΕΕ θα διευρύνει την πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα των ΗΠΑ που δεν είναι ευαίσθητα για την αγορά της. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, δεσμεύονται να εξαιρέσουν τα αεροσκάφη και τα ανταλλακτικά τους, καθώς και τα γενόσημα φάρμακα από τους υψηλότερους δασμούς, εφαρμόζοντας τον δασμό του πλέον ευνοούμενου κράτους σε αυτές τις εισαγωγές.
Επιπλέον, η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση της υπερπαραγωγής χάλυβα και αλουμινίου και θα διερευνήσουν τη δυνατότητα θέσπισης δασμολογικών ποσοστώσεων. Αυτό ήταν ένα βασικό αίτημα της ευρωπαϊκής πλευράς, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή δασμού 50% στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης κατά χωρών — όπως η Κίνα — που επιβάλλουν περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διερευνήσει επίσης τη δυνατότητα παροχής «πρόσθετης ευελιξίας» στην εφαρμογή του φόρου άνθρακα της ΕΕ στις αμερικανικές εταιρείες, καθώς και τη διασφάλιση ότι οι υποχρεώσεις της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (CSRD) ή οι κανόνες εποπτείας της εφοδιαστικής αλυσίδας (CSDDD) «δεν επιβάλλουν αδικαιολόγητους περιορισμούς στο διατλαντικό εμπόριο».
Επιπλέον, «οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028», προσθέτει το έγγραφο.
Οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον διαπραγματεύονταν το συγκεκριμένο έγγραφο από τότε που η συμφωνία μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του Τραμπ απέτρεψε την απειλή του Αμερικανού προέδρου να επιβάλει στην ΕΕ γενικό δασμό 30%.
Οι δεσμεύσεις της ΕΕΕπιβεβαιώνοντας τις προφορικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στη Σκωτία, η ΕΕ προτίθεται να προμηθευτεί 750 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και προϊόντων πυρηνικής ενέργειας, έως το 2028. Θα αγοράσει επίσης «τουλάχιστον» 40 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.
Επιπλέον, «οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να επενδύσουν επιπλέον 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατηγικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έως το 2028», προσθέτει το έγγραφο.
Οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον διαπραγματεύονταν το συγκεκριμένο έγγραφο από τότε που η συμφωνία μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του Τραμπ απέτρεψε την απειλή του Αμερικανού προέδρου να επιβάλει στην ΕΕ γενικό δασμό 30%.
