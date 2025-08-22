bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
ΗΠΑ: Οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμμα κατά 4 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία
ΗΠΑ: Οι δασμοί θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμμα κατά 4 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία
Εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις στους δασμούς, τα αυξημένα έσοδα θα συρρικνώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα αναφέρει το γραφείο προϋπολογισμού του Κογκρέσου - Στα 37,18 τρισ. δολάρια ανέρχεται το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ
Οι αυξανόμενοι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα προϊόντα από άλλες χώρες θα μπορούσαν να μειώσουν το έλλειμμα κατά 4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με μια σημερινή εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).
Εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις στους δασμούς, τα αυξημένα έσοδα θα συρρικνώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισεκ. δολάρια και θα μειώσουν τους τόκους που καταβάλλει η χώρα για το ομοσπονδιακό χρέος της κατά 0,7 τρισ. την επόμενη δεκαετία, ανέφερε το CBO, μια υπερκομματική υπηρεσία του Κογκρέσου.
Οι σημερινοί υψηλοί δασμοί ωστόσο μπορεί να μην ισχύουν μελλοντικά, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ ενώ εκκρεμούν επίσης αρκετές νομικές προσφυγές. Όμως τα πρόσθετα έσοδα θα μπορούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα που θα προκληθούν από τον φορολογικό νόμο που ενέκριναν φέτος οι Ρεπουμπλικάνοι. Το CBO υπολόγιζε ότι με την εφαρμογή αυτού του νόμου, που προβλέπει περικοπές φόρων και δαπανών, το έλλειμμα θα αυξηθεί κατά 3,4 τρισεκ. μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.
Το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται στα 37,18 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Συνέχισε να αυξάνεται τόσο υπό τις ρεπουμπλικανικές όσο και τις δημοκρατικές κυβερνήσεις και το Κογκρέσο εξακολουθεί να εγκρίνει τις αυξήσεις δαπανών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου το Κογκρέσο θα πρέπει να εγκρίνει και πάλι νομοσχέδια που αυξάνουν τις δαπάνες, ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο κυβερνητικών υπηρεσιών.
Οι δασμοί σε χώρες και προϊόντα ανέρχονταν τον Αύγουστο στο 16,7%, κατά μέσο όρο, σημαντικά αυξημένοι συγκριτικά με το 15,1% που ίσχυε τον Ιούνιο.
Εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις στους δασμούς, τα αυξημένα έσοδα θα συρρικνώσουν τα πρωτογενή ελλείμματα κατά 3,3 τρισεκ. δολάρια και θα μειώσουν τους τόκους που καταβάλλει η χώρα για το ομοσπονδιακό χρέος της κατά 0,7 τρισ. την επόμενη δεκαετία, ανέφερε το CBO, μια υπερκομματική υπηρεσία του Κογκρέσου.
Οι σημερινοί υψηλοί δασμοί ωστόσο μπορεί να μην ισχύουν μελλοντικά, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ ενώ εκκρεμούν επίσης αρκετές νομικές προσφυγές. Όμως τα πρόσθετα έσοδα θα μπορούσαν να καλύψουν τα ελλείμματα που θα προκληθούν από τον φορολογικό νόμο που ενέκριναν φέτος οι Ρεπουμπλικάνοι. Το CBO υπολόγιζε ότι με την εφαρμογή αυτού του νόμου, που προβλέπει περικοπές φόρων και δαπανών, το έλλειμμα θα αυξηθεί κατά 3,4 τρισεκ. μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.
Το ομοσπονδιακό χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται στα 37,18 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Συνέχισε να αυξάνεται τόσο υπό τις ρεπουμπλικανικές όσο και τις δημοκρατικές κυβερνήσεις και το Κογκρέσο εξακολουθεί να εγκρίνει τις αυξήσεις δαπανών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου το Κογκρέσο θα πρέπει να εγκρίνει και πάλι νομοσχέδια που αυξάνουν τις δαπάνες, ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο κυβερνητικών υπηρεσιών.
Οι δασμοί σε χώρες και προϊόντα ανέρχονταν τον Αύγουστο στο 16,7%, κατά μέσο όρο, σημαντικά αυξημένοι συγκριτικά με το 15,1% που ίσχυε τον Ιούνιο.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος πληρώνει και πόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Το πραγματικό κόστος για την τσέπη του Ουκρανού, του Ευρωπαίου και του Αμερικανού
Η ανατροπή της γουρούνας του Tom Greenwood στη Μύκονο - Πώς έγινε το σοβαρό ατύχημα
Τα μυστικά των Ελλήνων που ζουν χρόνια πολλά και καλά - Το προφίλ των αιωνόβιων και το προσδόκιμο ζωής ανά Περιφέρεια
Ποιος πληρώνει και πόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Το πραγματικό κόστος για την τσέπη του Ουκρανού, του Ευρωπαίου και του Αμερικανού
Η ανατροπή της γουρούνας του Tom Greenwood στη Μύκονο - Πώς έγινε το σοβαρό ατύχημα
Τα μυστικά των Ελλήνων που ζουν χρόνια πολλά και καλά - Το προφίλ των αιωνόβιων και το προσδόκιμο ζωής ανά Περιφέρεια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα