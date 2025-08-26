Νάιτζελ Φάρατζ: Τα ακραία σχέδια για το μεταναστευτικό – Αποχώρηση από την ΕΣΔΑ και μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο

Υπογραφή συμφωνιών για επαναπατρισμό πολιτών

Τα σχέδια του Reform UK είναι τα πιο ακραία μέχρι στιγμής και θα περιλαμβάνουν την υπογραφή συμφωνιών με το Αφγανιστάν, την Ερυθραία και άλλες χώρες για τον επαναπατρισμό υπηκόων τους που έφτασαν παράνομα στη Βρετανία.Σύμφωνα με τον Φάρατζ, αν δεν υπάρξει δράση, «ο θυμός θα αυξηθεί, στην πραγματικότητα νομίζω ότι τώρα, ως αποτέλεσμα αυτού, υπάρχει μια πραγματική απειλή για τη δημόσια τάξη, και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε».Η κυβέρνηση Στάρμερ έχει ένα σχέδιο να «συντρίψει» συμμορίες που διακινούν παράνομα ανθρώπους στη Βρετανία, αναμορφώνοντας τη διαδικασία προσφυγής για υποθέσεις ασύλου και προσλαμβάνοντας περισσότερους σε δυνάμεις επιβολής του νόμου.Η προηγούμενη κυβέρνηση των Τόρις είχε σχεδιάσει την απέλαση αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα, πολιτική όμως που κρίθηκε παράνομη από το ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας.