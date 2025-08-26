Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Νάιτζελ Φάρατζ: Τα ακραία σχέδια για το μεταναστευτικό – Αποχώρηση από την ΕΣΔΑ και μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο
Νάιτζελ Φάρατζ: Τα ακραία σχέδια για το μεταναστευτικό – Αποχώρηση από την ΕΣΔΑ και μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο
Ο ηγέτης του Reform UK ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τους νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα – Το κόμμα έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις
Κατάργηση νόμων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απόσυρση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άρση της εφαρμογής άλλων διεθνών συνθηκών προστασίας των μεταναστών περιλαμβάνουν τα ακραία σχέδια του Νάιτζελ Φάρατζ, για να διευκολύνει τις μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο.
Ο ηγέτης του βρετανικού αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που είναι και από τους πρωταγωνιστές του Brexit ανακοίνωσε τα ακραία του σχέδια, με στόχο, όπως είπε, να ανακοπεί αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «εισβολή» που απειλεί την εθνική ασφάλεια.
Ο Φάρατζ δήλωσε ότι το κόμμα του, το οποίο προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις, θα αποσύρει τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα καταργήσει τον Νόμο περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα άρει την εφαρμογή άλλων διεθνών συνθηκών που έχουν χρησιμοποιηθεί για να εμποδίσουν την αναγκαστική απέλαση αιτούντων άσυλο.
«Η διάθεση στη χώρα γύρω από αυτό το ζήτημα είναι ένα μείγμα απόλυτης απελπισίας και αυξανόμενου θυμού», δήλωσε ο ηγέτης του Reform UK σε συνέντευξη Τύπου. «Είναι μια εισβολή, καθώς αυτοί οι νεαροί άνδρες εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας», είπε.
Μάλιστα, ο Νάιτζελ Φάρατζ και ο επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (κατά τα πρότυπα του Ντόναλντ Τραμπ) Ζία Γιούσουφ, κρατώντας ενημερωτικά φυλλάδια πόζαραν μπροστά σε οθόνη που παραπέμπει σε αεροδρόμιο με την ένδειξη «Πτήσεις Απελάσεων» («Deportation Departures»).,
Το Reform UK προτείνει τη δια της βίας απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που μπήκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς άδεια. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι μετανάστες αρχικά θα στεγάζονται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις πριν σταλούν πίσω στις χώρες από τις οποίες διέφυγαν, με μία από τις πέντε καθημερινές πτήσεις απέλασης ή σε τρίτες χώρες που θα δέχονται αμοιβή.
Η ανακοίνωση γίνεται ενώ μικρής κλίμακας διαδηλώσεις πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες στη Βρετανία έξω από ξενοδοχεία που στεγάζουν αιτούντες άσυλο, οι οποίες ωθούνται εν μέρει από ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια αφότου κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση απαγγέλθηκαν σε βάρος ορισμένων μεταναστών.
Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η μετανάστευση και το άσυλο είναι τα θέματα που ανησυχούν περισσότερο την κοινή γνώμη και ακολουθεί με μικρή διαφορά η οικονομία, ενώ το Reform UK, που πέρυσι εξασφάλισε πέντε έδρες στις βουλευτικές εκλογές, πλέον έρχεται πρώτο στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου.
Το 2024, η Βρετανία δέχθηκε αριθμό ρεκόρ 108.100 αιτούντων άσυλο, σχεδόν 20% περισσότερους από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα. Άτομα από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Ιράν και το Μπαγκλαντές αποτελούσαν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων άσυλο πέρυσι. Μεγάλο μέρος της προσοχής έχει δοθεί σε όσους φτάνουν με μικρά σκάφη μέσω της Μάγχης, με αριθμό ρεκόρ αφίξεων φέτος.
Η κυβέρνηση των Εργατικών του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και κυβερνήσεις Συντηρητικών προηγουμένως πασχίζουν εδώ και χρόνια να βρουν τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος εισόδου παράτυπων μεταναστών στη χώρα.
Πόζαρε μπροστά από πίνακα με «Πτήσεις Απελάσεων»
Μετανάστευση και άσυλο απασχολούν την κοινή γνώμη
Υπογραφή συμφωνιών για επαναπατρισμό πολιτών
Τα σχέδια του Reform UK είναι τα πιο ακραία μέχρι στιγμής και θα περιλαμβάνουν την υπογραφή συμφωνιών με το Αφγανιστάν, την Ερυθραία και άλλες χώρες για τον επαναπατρισμό υπηκόων τους που έφτασαν παράνομα στη Βρετανία.
Σύμφωνα με τον Φάρατζ, αν δεν υπάρξει δράση, «ο θυμός θα αυξηθεί, στην πραγματικότητα νομίζω ότι τώρα, ως αποτέλεσμα αυτού, υπάρχει μια πραγματική απειλή για τη δημόσια τάξη, και αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε».
Η κυβέρνηση Στάρμερ έχει ένα σχέδιο να «συντρίψει» συμμορίες που διακινούν παράνομα ανθρώπους στη Βρετανία, αναμορφώνοντας τη διαδικασία προσφυγής για υποθέσεις ασύλου και προσλαμβάνοντας περισσότερους σε δυνάμεις επιβολής του νόμου.
Η προηγούμενη κυβέρνηση των Τόρις είχε σχεδιάσει την απέλαση αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα, πολιτική όμως που κρίθηκε παράνομη από το ανώτατο δικαστήριο της Βρετανίας.
