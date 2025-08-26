Ζελένσκι: Θέλουμε ενισχύσεις σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια - Να επιταχυνθεί η δουλειά για τις εγγυήσεις
Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημερώθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας για τις εξελίξεις στα μέτωπα

Για την κατάσταση στα μέτωπα, με έμφαση στις περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια, όπου οι μάχες παραμένουν σφοδρές, ενημερώθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σύσκεψη με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Όπως τόνισε, απαιτούνται «επιπλέον εφόδια για αυτές τις περιοχές» προκειμένου να στηριχθούν οι ουκρανικές δυνάμεις.

Στην ανάρτηση που έκανε, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με την «Συμμαχία των Προθύμων», καθώς και στις επαφές που πραγματοποιούνται με ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Θα υπάρξουν περισσότερες σχετικές συναντήσεις και εργασιακές επαφές μέσα στην εβδομάδα. Σημειώθηκε ότι η δυναμική της δουλειάς πρέπει να επιταχυνθεί», υπογράμμισε.



Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας αναμένεται να αποσαφηνιστεί στο άμεσο μέλλον, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συζητήσεις με τους δυτικούς εταίρους εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.



