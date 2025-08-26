Ζελένσκι: Θέλουμε ενισχύσεις σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια - Να επιταχυνθεί η δουλειά για τις εγγυήσεις
Ζελένσκι: Θέλουμε ενισχύσεις σε Ντονέτσκ και Ζαπορίζια - Να επιταχυνθεί η δουλειά για τις εγγυήσεις
Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημερώθηκε από τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας για τις εξελίξεις στα μέτωπα
Για την κατάσταση στα μέτωπα, με έμφαση στις περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια, όπου οι μάχες παραμένουν σφοδρές, ενημερώθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σύσκεψη με τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Όπως τόνισε, απαιτούνται «επιπλέον εφόδια για αυτές τις περιοχές» προκειμένου να στηριχθούν οι ουκρανικές δυνάμεις.
Στην ανάρτηση που έκανε, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με την «Συμμαχία των Προθύμων», καθώς και στις επαφές που πραγματοποιούνται με ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Θα υπάρξουν περισσότερες σχετικές συναντήσεις και εργασιακές επαφές μέσα στην εβδομάδα. Σημειώθηκε ότι η δυναμική της δουλειάς πρέπει να επιταχυνθεί», υπογράμμισε.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας αναμένεται να αποσαφηνιστεί στο άμεσο μέλλον, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συζητήσεις με τους δυτικούς εταίρους εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.
Ειδήσεις σήμερα:
Η κερδοσκοπία των διακοπών: Tο πετρέλαιο πέφτει αλλά... πάνω από €2 η βενζίνη στα νησιά
Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του με επιλογή δύο ψηφίων
Κραυγή για βοήθεια από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»
Στην ανάρτηση που έκανε, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με την «Συμμαχία των Προθύμων», καθώς και στις επαφές που πραγματοποιούνται με ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Θα υπάρξουν περισσότερες σχετικές συναντήσεις και εργασιακές επαφές μέσα στην εβδομάδα. Σημειώθηκε ότι η δυναμική της δουλειάς πρέπει να επιταχυνθεί», υπογράμμισε.
I held a meeting with the military: the situation on the frontline and in the border areas, formation of reserves, and work with partners on security guarantees.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2025
We discussed in detail the key needs of each sector and unit. It is very important that it is our units who define… pic.twitter.com/UylGMuRIks
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το αμυντικό σκέλος των εγγυήσεων ασφαλείας αναμένεται να αποσαφηνιστεί στο άμεσο μέλλον, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συζητήσεις με τους δυτικούς εταίρους εισέρχονται σε κρίσιμη φάση.
Ειδήσεις σήμερα:
Η κερδοσκοπία των διακοπών: Tο πετρέλαιο πέφτει αλλά... πάνω από €2 η βενζίνη στα νησιά
Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του με επιλογή δύο ψηφίων
Κραυγή για βοήθεια από τον γιο της Ρωσίδας ορειβάτισσας που είναι αποκλεισμένη σε βουνό στο Κιργιστάν: «Είναι ακόμα ζωντανή»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα