Τουλάχιστον τρεις νεκροί στο Βιετνάμ από το πέρασμα του τυφώνα Κατζίκι, δείτε βίντεο
Στους δρόμους της πρωτεύουσας Ανόι η κατάσταση ήταν χαοτική, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις το πρωί της Τρίτης προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες
Η κακοκαιρία κατέστρεψε σχεδόν 7.000 σπίτια, κατέκλυσε 28.800 εκτάρια ορυζώνων και ξερίζωσε περίπου 18.000 δέντρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. Παράλληλα, έριξε κάτω 331 στύλους ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στις επαρχίες Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen και Phu Tho.
At least one killed as Typhoon Kajiki pounds #Vietnam#Typhoon #Kajiki #Flood #Asia #Storm #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/daj8NML0vz— Earth42morrow (@Earth42morrow) August 25, 2025
Στους δρόμους της πρωτεύουσας Ανόι η κατάσταση ήταν χαοτική, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις το πρωί της Τρίτης προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, παραλύοντας την κυκλοφορία. Αυτοκίνητα φαίνονταν βυθισμένα στο νερό μέχρι και τις οροφές τους.
Typhoon Kajiki has made landfall in Vietnam with winds of 118–133 km/h (73–82 mph) after 500,000 people were evacuated.— BPI News (@BPINewsOrg) August 25, 2025
China’s Hainan province issued a red alert as the storm brought over 300mm of rain, flooding farmland. #Vietnam pic.twitter.com/ciY4PcOyVy
Τα νερά περικύκλωσαν επίσης οικιστικές περιοχές της πόλης, η οποία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα τη μεγαλύτερη παρέλαση για την Ημέρα της Εθνικής Εορτής εδώ και δεκαετίες, γιορτάζοντας τα 80 χρόνια από την ίδρυση του κράτους.
🚨Typhoon #Kajiki Emergency: 586,000+ evacuated from Vietnam’s central coast (Thanh Hoa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng).— Thats Our Voice (@ThatsOurVoice) August 25, 2025
Airports closed, schools shut, sea travel banned.
Winds at 166 km/h, may reach 180 km/h before landfall.#Vietnam #CZEGOR #Fantástico pic.twitter.com/v2HBiDX7O0
Βίντεο που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα έδειχναν τη στάθμη στο West Lake, τη μεγαλύτερη λίμνη του Ανόι, να έχει ξεχειλίσει, ενώ η βροχή συνεχιζόταν. Σύμφωνα με κρατικά ρεπορτάζ, αρκετά χωριά στην επαρχία Bac Ninh έχουν αποκλειστεί λόγω των πλημμυρών.
This morning, heavy rainfall from Typhoon Kajiki caused severe flooding in Hanoi, Vietnam.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2025
August 26, 2025 🇻🇳 pic.twitter.com/XeY5w0TRCH
Ο τυφώνας Κατζίκι έφτασε στη βόρεια κεντρική ακτογραμμή του Βιετνάμ το απόγευμα της Δευτέρας και στη συνέχεια εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα καθώς κατευθυνόταν προς το Λάος το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.
Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές του βόρειου Βιετνάμ, με ορισμένα τμήματα να αναμένεται να δεχθούν έως και 150 χιλιοστά βροχής σε έξι ώρες, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.
Πριν πλήξει το Βιετνάμ, ο Κατζίκι πέρασε ξυστά από τις νότιες ακτές του κινεζικού νησιού Χαϊνάν την Κυριακή, αναγκάζοντας την πόλη Σάνια να κλείσει επιχειρήσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς.
