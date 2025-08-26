Τουλάχιστον τρεις νεκροί στο Βιετνάμ από το πέρασμα του τυφώνα Κατζίκι, δείτε βίντεο

Κατζίκι

Ο τυφώναςέφτασε στη βόρεια κεντρική ακτογραμμή του Βιετνάμ το απόγευμα της Δευτέρας και στη συνέχεια εξασθένησε σεκαθώς κατευθυνόταν προς το Λάος το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές του βόρειου Βιετνάμ, με ορισμένα τμήματα να αναμένεται να δεχθούν έως καισε έξι ώρες, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.Πριν πλήξει το Βιετνάμ, οπέρασε ξυστά από τις νότιες ακτές του κινεζικού νησιούτην Κυριακή, αναγκάζοντας την πόλη Σάνια να κλείσει επιχειρήσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς.