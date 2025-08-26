Τουλάχιστον τρεις νεκροί στο Βιετνάμ από το πέρασμα του τυφώνα Κατζίκι, δείτε βίντεο
Στους δρόμους της πρωτεύουσας Ανόι η κατάσταση ήταν χαοτική, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις το πρωί της Τρίτης προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες

Τουλάχιστον τρεις νεκροί στο Βιετνάμ από το πέρασμα του τυφώνα Κατζίκι, δείτε βίντεο
Ο τυφώνας Κατζίκι προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δέκα στο Βιετνάμ, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι οι καταρρακτώδεις βροχές ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η κακοκαιρία κατέστρεψε σχεδόν 7.000 σπίτια, κατέκλυσε 28.800 εκτάρια ορυζώνων και ξερίζωσε περίπου 18.000 δέντρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. Παράλληλα, έριξε κάτω 331 στύλους ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στις επαρχίες Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen και Phu Tho.



Στους δρόμους της πρωτεύουσας Ανόι η κατάσταση ήταν χαοτική, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις το πρωί της Τρίτης προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες, παραλύοντας την κυκλοφορία. Αυτοκίνητα φαίνονταν βυθισμένα στο νερό μέχρι και τις οροφές τους.



Τα νερά περικύκλωσαν επίσης οικιστικές περιοχές της πόλης, η οποία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα τη μεγαλύτερη παρέλαση για την Ημέρα της Εθνικής Εορτής εδώ και δεκαετίες, γιορτάζοντας τα 80 χρόνια από την ίδρυση του κράτους.

Βίντεο που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα έδειχναν τη στάθμη στο West Lake, τη μεγαλύτερη λίμνη του Ανόι, να έχει ξεχειλίσει, ενώ η βροχή συνεχιζόταν. Σύμφωνα με κρατικά ρεπορτάζ, αρκετά χωριά στην επαρχία Bac Ninh έχουν αποκλειστεί λόγω των πλημμυρών.



Ο τυφώνας Κατζίκι έφτασε στη βόρεια κεντρική ακτογραμμή του Βιετνάμ το απόγευμα της Δευτέρας και στη συνέχεια εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα καθώς κατευθυνόταν προς το Λάος το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές του βόρειου Βιετνάμ, με ορισμένα τμήματα να αναμένεται να δεχθούν έως και 150 χιλιοστά βροχής σε έξι ώρες, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Πριν πλήξει το Βιετνάμ, ο Κατζίκι πέρασε ξυστά από τις νότιες ακτές του κινεζικού νησιού Χαϊνάν την Κυριακή, αναγκάζοντας την πόλη Σάνια να κλείσει επιχειρήσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς.

