Κύπρος: Διάβημα σε Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρώπης για τη σύλληψη και συνεχιζόμενη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου καλεί τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να ασκήσουν την επιρροή τους για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων το συντομότερο δυνατό