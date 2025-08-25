Κύπρος: Διάβημα σε Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρώπης για τη σύλληψη και συνεχιζόμενη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων
Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, Αννίτα Δημητρίου καλεί τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να ασκήσουν την επιρροή τους για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων το συντομότερο δυνατό
Η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Αννίτα Δημητρίου έστειλε σήμερα επιστολή-διάβημα στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρο Ρουσόπουλο για την παράνομη σύλληψη και συνεχιζόμενη κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.
Στην επιστολή της, η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου, επισημαίνει ότι η απαγωγή και παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων από τις 19 Ιουλίου, αποτελεί προμελετημένη πολιτική πράξη αντιποίνων για την καθόλα νόμιμη δίωξη από την Κυπριακή Δημοκρατία ξένων υπηκόων, οι οποίοι σφετερίζονται ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα.
"Η παράνομη αυτή ενέργεια του υποτελούς στην Τουρκία παράνομου μορφώματος στα κατεχόμενα", υπογραμμίζει η Αννίτα Δημητρίου, "συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών των Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων, επειδή θέλησαν να επισκεφθούν τις περιουσίες τους, που βρίσκονται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή από το 1974. Προφανώς οι τακτικές αυτές", τονίζει η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, "αποσκοπούν στο να τρομοκρατήσουν και να αποτρέψουν τους Ελληνοκύπριους από του να επισκέπτονται τις περιουσίες τους και να διεκδικούν αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους".
Δεδομένου ότι, σημειώνεται στο διάβημα, "το περιουσιακό ζήτημα αποτελεί βασική συνιστώσα μιας συνολικής λύσης του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, τέτοιες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, υπονομεύουν σοβαρά τις προοπτικές προς αυτή την κατεύθυνση". Οι τακτικές αυτές, αναφέρει περαιτέρω η Αννίτα Δημητρίου, σίγουρα δεν οδηγούν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ως η έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αλλά αντίθετα, ευθυγραμμίζονται πλήρως με την αξίωση της Άγκυρας για λύση «δύο κρατών» και τον απώτερο στόχο της Τουρκίας για de jure διχοτόμηση της Κύπρου.
Τέλος η Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής σημειώνει τα διαβήματα, στα οποία προβαίνει η Κυπριακή Κυβέρνηση στο επίπεδο του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνει έκκληση όπως οι αποδέκτες αξιωματούχοι ασκήσουν την επιρροή τους για την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων το συντομότερο δυνατό και τη συμμόρφωση της Τουρκίας με τις διεθνείς υποχρεώσεις της και ειδικότερα αυτές που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
