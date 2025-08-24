Σβήνουν οι ελπίδες για την τραυματισμένη Ρωσίδα ορειβάτισσα που είναι αποκλεισμένη για 12 ημέρες σε βουνό στο Κιργιστάν
Σβήνουν οι ελπίδες για την τραυματισμένη Ρωσίδα ορειβάτισσα που είναι αποκλεισμένη για 12 ημέρες σε βουνό στο Κιργιστάν
Ένας 49χρονος Ιταλός ορειβάτης έχασε τη ζωή του επιχειρώντας να την προσεγγίσει - Οι προσπάθειες διάσωσης έχουν διακοπεί εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών
Σβήνουν οι ελπίδες για την έμπειρη Ρωσίδα ορειβάτισσα Ναταλία Ναγκοβίτσινα, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη σε βουνό στα σύνορα Κιργιστάν - Κίνας, έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στις 12 Αυγούστου. Οι προσπάθειες διάσωσης έχουν διακοπεί εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών, ενώ 49χρονος Ιταλός ορειβάτης έχασε τη ζωή του επιχειρώντας να την προσεγγίσει.
Η Ναγκοβίτσινα τραυματίστηκε όταν κατέβαινε από την κορυφή του Βίκτορι Πικ, σπάζοντας το πόδι της. Από εκείνη τη στιγμή, παραμένει στο βουνό, παρά τις επανειλημμένες επιχειρήσεις διάσωσης που οργανώθηκαν από τις τοπικές Αρχές.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών του Κιργιστάν, ομάδες ορειβατών κατάφεραν να την εντοπίσουν και να της δώσουν προμήθειες, ωστόσο οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες δεν επέτρεψαν την απομάκρυνσή της. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο Ιταλός ορειβάτης Λούκα Σινιγκάλια, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο στις 15 Αυγούστου, ενώ οι Αρχές της Ιταλίας επιβεβαίωσαν ότι μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατόν να ανασυρθεί η σορός του λόγω της κακοκαιρίας.
Τελευταία φορά που εντοπίστηκε η Ρωσίδα αλπινίστρια ήταν στις 19 Αυγούστου, μέσω drone επιτήρησης, σε ράχη κοντά στην κορυφή. Τότε εκτιμάτο ότι ήταν ακόμη ζωντανή, χωρίς ωστόσο το υπουργείο να επιβεβαιώνει αν παραμένει εν ζωή σήμερα. Το περασμένο Σάββατο, οι έρευνες ανεστάλησαν εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων και των επικίνδυνων συνθηκών στο βουνό.
Θεωρείται ένα εξαιρετικά δύσκολο βουνό για αναρρίχηση, εν μέρει λόγω της θέσης του. Η κορυφή Βίκτορι είναι γνωστή για τις εξαιρετικά κρύες και σκληρές συνθήκες και την πολύ σύντομη περίοδο αναρρίχησης.
Coincée depuis plus de onze jours à 7 000 mètres d’altitude sur le redoutable Pic Pobeda, au Kirghizistan, l’alpiniste russe Natalia Nagovitsyna ne pourra sans doute jamais être secourue. Les autorités ont annoncé la suspension des recherches, jugée https://t.co/OReKT4tiuW— Paris Match (@ParisMatch) August 23, 2025
