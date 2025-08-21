Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Νεκρός 49χρονος Ιταλός ορειβάτης στο Κιργιστάν ενώ επιχειρούσε διάσωση Ρωσίδας συναθλήτριάς του
Η σορός του παραμένει σε σπηλιά της περιοχής
Τραγικό τέλος είχε η αποστολή στο Πικ Πομπέντα του Κιργιστάν για τον Ιταλό αλπινιστή Λούκα Σινιγκάλια, ο οποίος κατέληξε κατά την προσπάθεια να προσφέρει βοήθεια στη Ρωσίδα ορειβάτισσα Ναταλία Ναγκοβίτσινα, η οποία είχε εγκλωβιστεί τραυματισμένη στο βουνό.
Σύμφωνα με την Corriere della Sera, ο 49χρονος από το Μιλάνο, άφησε την τελευταία του πνοή σε μια δύσκολη αποστολή διάσωσης στο Πικ Πομπέντα, στα σύνορα με την Κίνα. Η Ρωσίδα Ναταλία Ναγκοβίτσινα, 47 ετών, τραυματίστηκε στο πόδι στις 12 Αυγούστου, κατά την κατάβαση από την κορυφή, και αδυνατούσε να συνεχίσει.
Μαζί της βρέθηκαν οι ορειβάτες Ρομάν Μοκρίνσκι από τη Ρωσία, ο Γερμανός Γκούντερ Ζίγκμουντ και ο Σινιγκάλια, οι οποίοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, αφήνοντας σκηνή και υπνόσακο. Στις 13 Αυγούστου, ο Ζίγκμουντ και ο Σινιγκάλια επέστρεψαν με τρόφιμα, νερό και καύσιμα. Δύο ημέρες αργότερα, σε νέα προσπάθεια ανεφοδιασμού, ο Ιταλός ορειβάτης υπέστη εγκεφαλικό οίδημα και κατέληξε στα 6.800 μέτρα. Η σορός του παραμένει σε σπηλιά της περιοχής.
Ο Γκούντερ Ζίγκμουντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ η επιχείρηση διάσωσης της Ναγκοβίτσινα συνεχίζεται με τη συμμετοχή τριών Ιταλών διασωστών –του Μικέλε Κούκι, του πιλότου Μανουέλ Μουνάρι με εμπειρία σε επιχειρήσεις στο Νεπάλ οι οποίοι θα επιχειρήσουν με ιδιωτικό ελικόπτερο, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
Το υπουργείο Άμυνας του Κιργιστάν ανακοίνωσε ότι στις 19 Αυγούστου drone εντόπισε ζωντανή τη Ναγκοβίτσινα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν επανειλημμένα δυσκολευτεί από τις κακές καιρικές συνθήκες. Στις 16 Αυγούστου, στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-8 με έξι διασώστες αναγκάστηκε σε αναγκαστική προσγείωση σε υψόμετρο άνω των 4.000 μέτρων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μελών του πληρώματος και διασωστών. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Καρακόλ χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.
