Οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν υποτελές, λέει ο Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, κάλεσε τον ιρανικό λαό να συγκροτήσει ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο ενάντια σε αυτό που χαρακτήρισε ως σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να καταστήσουν τη χώρα υποτελή