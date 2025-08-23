Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες τις επόμενες ημέρες, λέει ο Ζελένσκι
Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα είναι έτοιμες τις επόμενες ημέρες, λέει ο Ζελένσκι
Όπως τόνισε, το Κίεβο είναι έτοιμο να κάνει εποικοδομητικά βήματα για την ειρήνη, ωστόσο η Ρωσία «δεν δείχνει καμία διάθεση» και συνεχίζει τους βομβαρδισμούς
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντικ Σχοφ το Σάββατο (23/8). Στην ανάρτησή του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Ολλανδό πρωθυπουργό για τα «θερμά λόγια υποστήριξης» και υπογράμμισε την αξία που έχει για τον ουκρανικό λαό η βοήθεια και η αλληλεγγύη της Ολλανδίας.
Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι στις συνομιλίες συζητήθηκαν οι τρέχουσες διπλωματικές πρωτοβουλίες, οι επαφές στην Ουάσινγκτον, καθώς και η προοπτική ενός τερματισμού του πολέμου. Όπως τόνισε, η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει «εποικοδομητικά βήματα για την ειρήνη», ωστόσο η Ρωσία «δεν δείχνει καμία διάθεση» και συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις.
«Ερμηνεύουμε όλα τα σήματα που έρχονται από τη Μόσχα με τον ίδιο τρόπο. Απαιτείται πίεση για να αλλάξει η θέση της, καθώς και μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο για να συζητηθούν όλα τα ζητήματα» ανέφερε ο Ζελένσκι.
Κεντρικό θέμα της συνομιλίας αποτέλεσαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ομάδες της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων εργάζονται ήδη πάνω στη διαμόρφωση της σχετικής «αρχιτεκτονικής», η οποία θα είναι έτοιμη τις επόμενες ημέρες.
Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι κοινές επενδύσεις στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με τον Ζελένσκι να προαναγγέλλει σημαντικές συμφωνίες και μια επερχόμενη συνάντηση με την ολλανδική πλευρά.
Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι στις συνομιλίες συζητήθηκαν οι τρέχουσες διπλωματικές πρωτοβουλίες, οι επαφές στην Ουάσινγκτον, καθώς και η προοπτική ενός τερματισμού του πολέμου. Όπως τόνισε, η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει «εποικοδομητικά βήματα για την ειρήνη», ωστόσο η Ρωσία «δεν δείχνει καμία διάθεση» και συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε ουκρανικές πόλεις.
«Ερμηνεύουμε όλα τα σήματα που έρχονται από τη Μόσχα με τον ίδιο τρόπο. Απαιτείται πίεση για να αλλάξει η θέση της, καθώς και μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο για να συζητηθούν όλα τα ζητήματα» ανέφερε ο Ζελένσκι.
Κεντρικό θέμα της συνομιλίας αποτέλεσαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ομάδες της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων εταίρων εργάζονται ήδη πάνω στη διαμόρφωση της σχετικής «αρχιτεκτονικής», η οποία θα είναι έτοιμη τις επόμενες ημέρες.
Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι κοινές επενδύσεις στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με τον Ζελένσκι να προαναγγέλλει σημαντικές συμφωνίες και μια επερχόμενη συνάντηση με την ολλανδική πλευρά.
I spoke with @MinPres, Dick Schoof.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2025
Today is a very special day in Ukraine – National Flag Day. Thank you, Dick, for your important and warm words of support to our people, to all Ukrainians. We greatly value the assistance of the Netherlands and the solidarity of the Dutch… pic.twitter.com/rjXWAD3gIw
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο, είπε ότι δεν μετανιώνει - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το μωρό της οργής: Στη Δανία πήραν νεογέννητο μίας ώρας από τη μητέρα του - Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας ως παιδί
Το «πλυντήριο» της Γκισλέιν Μάξγουελ - Όλοι ήταν «κύριοι», από τον Τραμπ και τον Επστάιν ως τον πρίγκιπα Άντριου
Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο, είπε ότι δεν μετανιώνει - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το μωρό της οργής: Στη Δανία πήραν νεογέννητο μίας ώρας από τη μητέρα του - Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας ως παιδί
Το «πλυντήριο» της Γκισλέιν Μάξγουελ - Όλοι ήταν «κύριοι», από τον Τραμπ και τον Επστάιν ως τον πρίγκιπα Άντριου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα