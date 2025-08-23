Η Κολομβία αρχίζει στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των ανταρτών που εξαπέλυσαν δυο επιθέσεις με 19 νεκρούς

Στον τόπο της επίθεσης εντοπίστηκε δεύτερο φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικά που δεν ανατινάχτηκε — «η κατάσταση θα μπορούσε να είναι απείρως χειρότερη», συμπλήρωσε.Η εισαγγελία ανέφερε πως δυο πρόσωπα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση στην Κάλι.Το ένα από τα δύο «πιάστηκε» από κατοίκους και ξυλοκοπήθηκε, σύμφωνα με τον πρόεδρο Πέτρο.Γνωστός με το ψευδώνυμο «Σεμπαστιάν», θεωρείται από τις αρχές μέλος του λεγόμενου κεντρικού γενικού επιτελείου (EMC), της οργάνωσης που είχε αναλάβει τον Ιούνιο την ευθύνη για σειρά βομβιστικών ενεργειών και άλλων επιθέσεων με επτά νεκρούς, πέντε πολίτες και δυο αστυνομικούς, στην Κάλι και στα περίχωρά της.Σήμερα, οι αντάρτες «επιδιώκουν να βάλουν την κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο και να δημιουργήσουν κλίμα ανησυχίας ενόψει των εκλογών του 2026», εκτίμησε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λάουρα Μπονίγια, αναπληρώτρια πρόεδρος του ιδρύματος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση.Τον Μάιο του 2026, η Κολομβία θα επιλέξει τον διάδοχο του Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος δυνάμει του Συντάγματος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η παραγωγή κοκαΐνης έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.