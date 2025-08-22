Οκτώ νεκροί σε επίθεση εναντίον ελικοπτέρου της αστυνομίας στην Κολομβία - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Συντριβή ελικοπτέρου

Οκτώ νεκροί σε επίθεση εναντίον ελικοπτέρου της αστυνομίας στην Κολομβία - Δείτε βίντεο

Οι δράστες της επίθεσης  επιτέθηκαν με τη χρήση drone σε ένα από τα ελικόπτερα που  μετέφεραν ομάδα ανθρώπων στους οποίους είχε ανατεθεί η καταστροφή καλλιεργειών κόκας

Οκτώ νεκροί σε επίθεση εναντίον ελικοπτέρου της αστυνομίας στην Κολομβία - Δείτε βίντεο
Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone εναντίον ελικοπτέρου της αστυνομίας στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβιας.

Αξιωματικός της αστυνομίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δράστες της επίθεσης «παρενόχλησαν» ομάδα ανθρώπων στους οποίους είχε ανατεθεί η καταστροφή καλλιεργειών κόκας. Επιτέθηκαν επίσης με τη χρήση drone σε ένα από τα ελικόπτερα που τους μετέφεραν, με αποτέλεσμα να συντριβεί.



Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί οπτικό υλικό που εικονίζει ελικόπτερο να πετά, προτού ακολουθήσουν κρότος και η πτώση του.



Αρχικά, η αστυνομία απέδωσε την επίθεση στο καρτέλ Clan del Golfo, τη μεγαλύτερη ένοπλη οργάνωση που δρα στην Κολομβία. Όμως ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες διόρθωσε την πληροφορία αυτή αργότερα. Σύμφωνα τον κ. Σάντσες, που εκφράστηκε μέσω X, «νεότερες πληροφορίες» της αστυνομίας «επιβεβαιώνουν» ότι επρόκειτο για επίθεση «της E36», που είναι «εγκληματική οργάνωση διαφωνούντων, μέρος του καρτέλ του ούτως καλούμενου Καλαρκά».

Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ, πιο δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ

Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου

«Κωδικό όνομα: Αφροδίτη» - Τα άγνωστα παιχνίδια κατασκόπων στην Αθήνα: Όταν η ΕΛΑΣ συνέλαβε πράκτορα της CIA στην Οδό Μηθύμνης

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης