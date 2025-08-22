Οκτώ νεκροί σε επίθεση εναντίον ελικοπτέρου της αστυνομίας στην Κολομβία - Δείτε βίντεο

Οι δράστες της επίθεσης επιτέθηκαν με τη χρήση drone σε ένα από τα ελικόπτερα που μετέφεραν ομάδα ανθρώπων στους οποίους είχε ανατεθεί η καταστροφή καλλιεργειών κόκας