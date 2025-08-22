Οκτώ νεκροί σε επίθεση εναντίον ελικοπτέρου της αστυνομίας στην Κολομβία - Δείτε βίντεο

bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Οι δράστες της επίθεσης επιτέθηκαν με τη χρήση drone σε ένα από τα ελικόπτερα που μετέφεραν ομάδα ανθρώπων στους οποίους είχε ανατεθεί η καταστροφή καλλιεργειών κόκας
Αξιωματικός της αστυνομίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δράστες της επίθεσης «παρενόχλησαν» ομάδα ανθρώπων στους οποίους είχε ανατεθεί η καταστροφή καλλιεργειών κόκας. Επιτέθηκαν επίσης με τη χρήση drone σε ένα από τα ελικόπτερα που τους μετέφεραν, με αποτέλεσμα να συντριβεί.
From @gaboperiodista1 we have a video of a reported police helicopter that has crashed in Amalfi, Colombia. Reports are that the helicopter was struck by a drone.— Pernicious Propaganda (@natsecboogie) August 21, 2025
Both FARC & Clan del Golfo are active in the area where this incident reportedly took place.https://t.co/UiqkeH4GTo
Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί οπτικό υλικό που εικονίζει ελικόπτερο να πετά, προτού ακολουθήσουν κρότος και η πτώση του.
🚨 SHOCKING: 10+ Colombian police officers killed, several injured in helicopter shootdown during high-stakes anti-drug op! #Colombia #BreakingNews #Police pic.twitter.com/hd6bIcC8kk— NewsDaily🪖🗞️🚨 (@XNews24_7) August 22, 2025
Αρχικά, η αστυνομία απέδωσε την επίθεση στο καρτέλ Clan del Golfo, τη μεγαλύτερη ένοπλη οργάνωση που δρα στην Κολομβία. Όμως ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες διόρθωσε την πληροφορία αυτή αργότερα. Σύμφωνα τον κ. Σάντσες, που εκφράστηκε μέσω X, «νεότερες πληροφορίες» της αστυνομίας «επιβεβαιώνουν» ότι επρόκειτο για επίθεση «της E36», που είναι «εγκληματική οργάνωση διαφωνούντων, μέρος του καρτέλ του ούτως καλούμενου Καλαρκά».
Actualización # 1.— Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 21, 2025
🚨 Ataque en Amalfi, Antioquia
Con profundo dolor de Patria lamento el asesinato de nuestros policías y expreso toda mi solidaridad y acompañamiento a sus familias, que hoy sufren la pérdida de héroes que entregaron su vida por Colombia.
Información reciente… https://t.co/4so6Ayq6pn
