Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες στη βομβιστική επίθεση μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κολομβια - Δείτε βίντεο
O δήμαρχος της Κάλι χαρακτήρισε την επίθεση «ναρκωτρομοκρατική επίθεση»
Η πυροδότηση οχήματος παγιδευμένου με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κάλι (νοτιοδυτικά), την τρίτη πόλη της Κολομβίας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 36, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο δήμαρχος Αλεχάντρο Έδερ.
«Πυροδοτήθηκε βόμβα» κοντά στη στρατιωτική βάση Μάρκο Φιδέλ Σουάρες, ανέφερε λίγο νωρίτερα η αστυνομία.
Δίνοντας τον βαρύτερο απολογισμό στον Τύπο, ο δήμαρχος της Κάλι Έδερ χαρακτήρισε την επίθεση «ναρκωτρομοκρατική επίθεση».
Οπτικό υλικό το οποίο κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει ανθρώπους στο έδαφος καθώς τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες διασώστες, φορτηγό στις φλόγες, αρκετά ακόμη οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και παράθυρα που έχουν γίνει θρύψαλα.
«Ακούσαμε τον κρότο τεράστιας έκρηξης κοντά στην αεροπορική βάση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έκτορ Φάμπιο Μπολάνος, 65 ετών, προσθέτοντας πως είδε πολλούς τραυματίες πεσμένους κάτω.
«Υπάρχουν νεκροί ανάμεσα σε διερχόμενους στη λεωφόρο», περιέγραψε στο AFP άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Αλέξις Ατισάβαλ, 40 ετών.
Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα τους παριστάμενους σε κτίρια και σχολείο κοντά στο τόπο της έκρηξης.
Δεν είναι ακόμη σαφές ποια από τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία βρίσκεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση.
At least five people are reported dead and more than 10 injured, following a car bomb explosion near the Cali airbase in Colombia, according to information confirmed by President Gustavo Petro.
Al momento, ninguna organización armada se ha atribuido el ataque.
Al momento, ninguna organización armada se ha atribuido el ataque.
Una explosión ocurrida este jueves cerca de la base aérea militar Marco Fidel Suárez en Cali, Colombia, dejó un saldo de al menos seis muertos y 50 heridos, según informaron las autoridades.
Η επικεφαλής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο έκανε επίσης λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και πρόσθεσε «η τρομοκρατία δεν θα μας νικήσει».
Τον Ιούνιο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, το κεντρικό γενικό επιτελείο (EMC), ανέλαβε την ευθύνη για σειρά βομβιστικών ενεργειών και άλλων επιθέσεων στην Κάλι και γύρω από αυτήν, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, πέντε πολίτες και δύο αστυνομικοί.
