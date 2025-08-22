Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες στη βομβιστική επίθεση μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κολομβια - Δείτε βίντεο

Η επικεφαλής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο έκανε επίσης λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και πρόσθεσε «η τρομοκρατία δεν θα μας νικήσει».Τον Ιούνιο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, το κεντρικό γενικό επιτελείο (EMC), ανέλαβε την ευθύνη για σειρά βομβιστικών ενεργειών και άλλων επιθέσεων στην Κάλι και γύρω από αυτήν, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, πέντε πολίτες και δύο αστυνομικοί.