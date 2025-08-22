Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες στη βομβιστική επίθεση μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κολομβια - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Έκρηξη Νεκροί

Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες στη βομβιστική επίθεση μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κολομβια - Δείτε βίντεο

O δήμαρχος της Κάλι χαρακτήρισε την επίθεση «ναρκωτρομοκρατική επίθεση»

Τουλάχιστον 5 νεκροί και 36 τραυματίες στη βομβιστική επίθεση μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κολομβια - Δείτε βίντεο
Η πυροδότηση οχήματος παγιδευμένου με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών μπροστά σε αεροπορική βάση στην Κάλι (νοτιοδυτικά), την τρίτη πόλη της Κολομβίας, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 36, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο δήμαρχος Αλεχάντρο Έδερ.

«Πυροδοτήθηκε βόμβα» κοντά στη στρατιωτική βάση Μάρκο Φιδέλ Σουάρες, ανέφερε λίγο νωρίτερα η αστυνομία.

Δίνοντας τον βαρύτερο απολογισμό στον Τύπο, ο δήμαρχος της Κάλι Έδερ χαρακτήρισε την επίθεση «ναρκωτρομοκρατική επίθεση».

Οπτικό υλικό το οποίο κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει ανθρώπους στο έδαφος καθώς τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες διασώστες, φορτηγό στις φλόγες, αρκετά ακόμη οχήματα που έχουν υποστεί ζημιές και παράθυρα που έχουν γίνει θρύψαλα.



«Ακούσαμε τον κρότο τεράστιας έκρηξης κοντά στην αεροπορική βάση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έκτορ Φάμπιο Μπολάνος, 65 ετών, προσθέτοντας πως είδε πολλούς τραυματίες πεσμένους κάτω.

«Υπάρχουν νεκροί ανάμεσα σε διερχόμενους στη λεωφόρο», περιέγραψε στο AFP άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ο Αλέξις Ατισάβαλ, 40 ετών.

Κλείσιμο
Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα τους παριστάμενους σε κτίρια και σχολείο κοντά στο τόπο της έκρηξης.



Δεν είναι ακόμη σαφές ποια από τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία βρίσκεται πίσω από τη βομβιστική επίθεση.

Η επικεφαλής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο έκανε επίσης λόγο για «τρομοκρατική επίθεση» και πρόσθεσε «η τρομοκρατία δεν θα μας νικήσει».

Τον Ιούνιο, παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, το κεντρικό γενικό επιτελείο (EMC), ανέλαβε την ευθύνη για σειρά βομβιστικών ενεργειών και άλλων επιθέσεων στην Κάλι και γύρω από αυτήν, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, πέντε πολίτες και δύο αστυνομικοί.



Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους

Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης