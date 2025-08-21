Θρασύτατος γλάρος άρπαξε φιλέτο 100 δολαρίων από ζευγάρι που έτρωγε στις Κάννες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρίστες Κάννες γλάρος

Θρασύτατος γλάρος άρπαξε φιλέτο 100 δολαρίων από ζευγάρι που έτρωγε στις Κάννες, δείτε βίντεο

Το βίντεο με την αντίδραση της γυναίκας έκανε τον γύρο του διαδικτύου και μάλιστα προβλήθηκε ακόμη και σε αμερικανικά δελτία ειδήσεων

Θρασύτατος γλάρος άρπαξε φιλέτο 100 δολαρίων από ζευγάρι που έτρωγε στις Κάννες, δείτε βίντεο
30 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στις Κάννες, όπου γλάρος άρπαξε από τραπέζι πολυτελούς εστιατορίου φιλέτο αξίας 100 δολαρίων, αφήνοντας άναυδο το ζευγάρι που γευμάτιζε. Αν και δεν είναι ασυνήθιστο τα πουλιά να κλέβουν φαγητό από τουρίστες, η συγκεκριμένη «επίθεση» ξεχωρίζει, καθώς το θύμα δεν ήταν κάποιο σνακ ή ψωμάκι, αλλά ένα πιάτο υψηλής γαστρονομίας.

Το ζευγάρι απολάμβανε το γεύμα του στο γνωστό εστιατόριο La Guerite, όταν ο γλάρος βούτηξε κατευθείαν στο τραπέζι τους, αφήνοντας πίσω μόνο σοκ και… ουρλιαχτά. Η γυναίκα, που είχε τοποθετήσει το κινητό της να καταγράφει τη στιγμή, κατέγραψε άθελά της το απίστευτο περιστατικό.

Το βίντεο με την αντίδρασή της έκανε τον γύρο του διαδικτύου και μάλιστα προβλήθηκε ακόμη και σε αμερικανικά δελτία ειδήσεων. Στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube, όπου ανέβασε στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, η ίδια σχολίασε χιουμοριστικά πως το φιλέτο τους… το πήρε αετός.



Ο υπεύθυνος του εστιατορίου αντικατέστησε άμεσα το χαμένο πιάτο, φροντίζοντας ώστε το ζευγάρι να συνεχίσει το γεύμα του χωρίς περαιτέρω απρόοπτα.

Ειδήσεις σήμερα:

Έρχεται κρησάρα για τις ΜΚΟ στο μεταναστευτικό - Πότε θα διαγράφονται από το Μητρώο, σφίγγει ο οικονομικός έλεγχος

Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό

Βίντεο: Αδιανόητες σκηνές στις εξέδρες γηπέδου στην Αργεντινή - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν
30 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης