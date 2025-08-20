Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ανακαλύφθηκε νέο φεγγάρι σε τροχιά γύρω από τον Ουρανό
Ένα νέο φεγγάρι σε τροχιά γύρω από τον Ουρανό κατέγραψε το τηλεσκόπιο James Webb. Το νέο φεγγάρι ονομάστηκε προσωρινά S/2025 U1 και έχει διάμετρο περίπου 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τη NASA.
Ο πλανήτης Ουρανός έχει 28 γνωστούς δορυφόρους που περιφέρονται γύρω του. Η Μαριάμ Ελ Μουτάμντ, από το Southwest Research Institute στο Κολοράντο και επικεφαλής της αποστολής για τη μελέτη των δακτυλίων και των φεγγαριών του Ουρανού, θεωρεί ότι το μικρό του μέγεθος εξηγεί γιατί το φεγγάρι αυτό παρέμενε αθέατο μέχρι σήμερα.
«Είναι ένας μικρός δορυφόρος, αλλά μια σημαντική ανακάλυψη, κάτι που ούτε το διαστημικό σκάφος Voyager 2 της NASA δεν κατάφερε να εντοπίσει κατά το πέρασμά του πριν από σχεδόν 40 χρόνια», δήλωσε, σύμφωνα με το Sky News.
«Κανένας άλλος πλανήτης δεν διαθέτει τόσα πολλά μικρά εσωτερικά φεγγάρια όσο ο Ουρανός», πρόσθεσε ο Μάθιου Τισκαρένο από το Ινστιτούτο SETI στην Καλιφόρνια και μέλος της ερευνητικής ομάδας.
Σύμφωνα με τον επιστήμονα, οι «πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις» ανάμεσα στα φεγγάρια του Ουρανού και τους αμυδρούς του δακτυλίους υποδηλώνουν ότι η εξελικτική του ιστορία ίσως υπήρξε χαοτική. Το νέο φεγγάρι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 56.000 χιλιομέτρων από το κέντρο του Ουρανού και κινείται σε σχεδόν κυκλική τροχιά.
Όλοι οι δορυφόροι του Ουρανού έχουν πάρει το όνομά τους από χαρακτήρες έργων του Σαίξπηρ και του Αλεξάντερ Πόουπ. Η NASA ανακοίνωσε ότι το νέο φεγγάρι θα ονομαστεί επίσημα μετά την έγκριση από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, η οποία είναι υπεύθυνη για την επίσημη ονοματοδοσία ουράνιων σωμάτων.
Οι αστρονόμοι εκτιμούν πως ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα μικρά φεγγάρια που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα. «Πιθανότατα υπάρχουν πολλά περισσότερα, απλώς πρέπει να συνεχίσουμε να ψάχνουμε», κατέληξε ο Τισκαρένο.
