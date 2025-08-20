Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Γαλλία: 46χρονος πέθανε κατά τη διάρκεια 10ήμερης ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα «Kick», δείτε βίντεο
Ο Ραφαέλ Γκράβεν ήταν γνωστός για ακραίες διαδικτυακές προκλήσεις - Τι είναι η πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης «Kick»
Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία ο θάνατος του 46χρονου Ραφαέλ Γκράβεν, γνωστός ως Jean Pormanove, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Κυριακής (17/8) στην Κοντ στη Νίκαια, ενώ βρισκόταν σε «μαραθώνιο» ζωντανής μετάδοσης δέκα ημερών.
Όπως αναφέρει το Sky News, ο Γκράβεν εντοπίστηκε νεκρός ζωντανά από θεατές που παρακολουθούσαν τη μετάδοσή του στην πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης «Kick», όταν τον είδαν ξαπλωμένο σε στρώμα χωρίς να ανταποκρίνεται στα σχόλια τους.
Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες και αιτίες του θανάτου του.
Σύμφωνα με το France 24, ο χώρος που χρησιμοποιούσε για τις ζωντανές μεταδόσεις ήταν ενοικιασμένος αποκλειστικά για την 10ήμερη μετάδοση.
Η γαλλική εφημερίδα Le Monde επισημαίνει πως ο 46χρονος ήταν ήδη γνωστός για βίντεο στα οποία δεχόταν εξευτελισμό και κακομεταχείριση μαζί με συνεργάτες του. Σε μία χαρακτηριστική σκηνή, εμφανίζεται να δέχεται μπουκάλι νερό στο πρόσωπο, ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος.
Η υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γαλλίας, Κλάρα Σαπαζ, δήλωσε ότι ο Γκράβεν είχε «υποστεί ταπείνωση και κακοποίηση επί μήνες», ενώ τόνισε πως «μία δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη». Επίσης, υπογράμμισε ότι «το να θεωρούνται οι διαδικτυακές πλατφόρμες υπεύθυνες για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι επιλογή: είναι υποχρέωση από τον νόμο. Αυτού του τύπου η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει στα χειρότερα και δεν έχει θέση στη Γαλλία, στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού».
Ο Γκράβεν είχε περισσότερους από 1.000.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο Kick. Δεν άργησε η αντίδραση από την μεριά του Kick, με μία εκπρόσωπος της πλατφόρμας να δηλώνει: «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Jean Pormanove και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητά του. Εξετάζουμε επειγόντως τις περιστάσεις και συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς για να διερευνήσουμε την κατάσταση.
Οι οδηγίες της κοινότητας του Kick έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των δημιουργών και παραμένουμε προσηλωμένοι στην τήρηση αυτών των προτύπων σε ολόκληρη την πλατφόρμα μας».
Η Ύπατη Επίτροπος για τα Παιδιά, Σάρα Ελ Αΐρι, χαρακτήρισε τον θάνατό του «φρικιαστικό». «Οι πλατφόρμες έχουν τεράστια ευθύνη να ρυθμίζουν το διαδικτυακό περιεχόμενο, ώστε τα παιδιά μας να μην εκτίθενται σε βία. Καλώ τους γονείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», τόνισε.
⚫ Mort en direct en plein stream, Jean Pormanove, de son vrai nom Raphaël Graven, avait 46 ans. Il faisait partie du collectif Lokal où il subissait des violences et humiliations sur la plateforme Kick, critiquée pour sa faible régulation.— 20 Minutes (@20Minutes) August 19, 2025
➡️ https://t.co/Xbv4OQE7ga pic.twitter.com/rizhDr1rrt
Τι είναι το «Kick»Το Kick ιδρύθηκε στις αρχές του 2023 προκειμένου να ανταγωνιστεί την διάσημη πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης «Twich», η οποία ανήκει στην Amazon. Η νέα πλατφόρμα πραγματοποιεί ζωντανές μεταδόσεις για όλους, από gamers και influencers μέχρι gamblers.
Παρόλο που η ιδιοκτησία του Kick δεν είναι 100% δημόσια, υποστηρίζεται από μερικούς από τους ιδρυτές του online καζίνο Stake.com και οι streamers μπορούν επί του παρόντος να κερδίσουν περισσότερα στο Kick από ό,τι σε άλλες πλατφόρμες. Σύμφωνα με την Internet Matters, το Twitch, από την άλλη, επιτρέπει στους δημιουργούς να κρατούν το 50% των κερδών τους και το YouTube το 70%, η Kick τους επιτρέπει να κρατούν το 95% των κερδών τους.
Αυτά τα πιθανά κέρδη έχουν προσελκύσει πολλούς streamers - και το κοινό τους - στη νεοσύστατη πλατφόρμα. Όπως αναφέρουν στοιχεία που δημοσίευσε το Digiday τον Απρίλιο, το Kick μετράει σήμερα περίπου 57 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.
Παρόλο που οι οδηγίες της κοινότητας έχουν πρόσφατα αναθεωρηθεί, το Kick θεωρείται ότι έχει μία πιο χαλαρή προσέγγιση όσον αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου. Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει ορισμένους influencers που έχουν αποκλειστεί από άλλες πλατφόρμες να μετακινηθούν στο Kick.
