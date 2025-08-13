Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη.
Δύο πλεούμενα με μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα - 20 νεκροί και 17 αγνοούμενοι
Δύο πλεούμενα με μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα - 20 νεκροί και 17 αγνοούμενοι
Έως τώρα έχουν μεταφερθεί στο νησί της Λαμπεντούζα 61 διασωθέντες - Ένα νεογέννητο κοριτσάκι ανάμεσα στους νεκρούς
Δύο πλεούμενα που μετέφεραν μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων ανετράπησαν σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του νησιού της Λαμπεντούζα.
Ο προσωρινός απολογισμός είναι 20 νεκροί και 17 αγνοούμενοι. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, τρείς έφηβοι έχασαν τη ζωή τους όπως και ένα νεογέννητο κοριτσάκι.
Έως τώρα έχουν μεταφερθεί στο νησί της Λαμπεντούζα 61 διασωθέντες, εκ των οποίων 56 είναι άνδρες και 5 γυναίκες.
Οι μετανάστες και πρόσφυγες της τελευταίας αυτής τραγωδίας της κεντρικής Μεσογείου, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους χθες από την Τρίπολη της Λιβύης.
Όταν το πρώτο πλεούμενο ξαφνικά άρχισε να μπάζει νερά, πολλοί προσπάθησαν να ανέβουν στο δεύτερο. Μετά από λίγο, όμως, άρχισε να βυθίζεται και αυτό λόγω υπερβολικού βάρους.
Οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν σήμερα το μεσημέρι από ελικόπτερο της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας και από ταχύπλοα του ίδιου σώματος, της ακτοφυλακής και της Frontex.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο
Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα
Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
Ο προσωρινός απολογισμός είναι 20 νεκροί και 17 αγνοούμενοι. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, τρείς έφηβοι έχασαν τη ζωή τους όπως και ένα νεογέννητο κοριτσάκι.
Έως τώρα έχουν μεταφερθεί στο νησί της Λαμπεντούζα 61 διασωθέντες, εκ των οποίων 56 είναι άνδρες και 5 γυναίκες.
Οι μετανάστες και πρόσφυγες της τελευταίας αυτής τραγωδίας της κεντρικής Μεσογείου, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους χθες από την Τρίπολη της Λιβύης.
Όταν το πρώτο πλεούμενο ξαφνικά άρχισε να μπάζει νερά, πολλοί προσπάθησαν να ανέβουν στο δεύτερο. Μετά από λίγο, όμως, άρχισε να βυθίζεται και αυτό λόγω υπερβολικού βάρους.
Οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν σήμερα το μεσημέρι από ελικόπτερο της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας και από ταχύπλοα του ίδιου σώματος, της ακτοφυλακής και της Frontex.
Ειδήσεις σήμερα:
Μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί η φωτιά στην Πάτρα - Εκκενώνονται Παλαιά και Νέα Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα, μπαράζ από 112 στη Χίο
Κάηκαν ολοσχερώς 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών από την φωτιά στην Αχαΐα
Υπεύθυνος ξενοδοχείου στο Ηράκλειο κατήγγειλε ότι Γερμανίδα τουρίστρια αφόδευσε μέσα στην πισίνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα