Δύο πλεούμενα με μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα - 20 νεκροί και 17 αγνοούμενοι
Δύο πλεούμενα με μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα - 20 νεκροί και 17 αγνοούμενοι

Έως τώρα έχουν μεταφερθεί στο νησί της Λαμπεντούζα 61 διασωθέντες - Ένα νεογέννητο κοριτσάκι ανάμεσα στους νεκρούς

Δύο πλεούμενα με μετανάστες ανατράπηκαν στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα - 20 νεκροί και 17 αγνοούμενοι
Δύο πλεούμενα που μετέφεραν μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων ανετράπησαν σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του νησιού της Λαμπεντούζα.

Ο προσωρινός απολογισμός είναι 20 νεκροί και 17 αγνοούμενοι. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, τρείς έφηβοι έχασαν τη ζωή τους όπως και ένα νεογέννητο κοριτσάκι.

Έως τώρα έχουν μεταφερθεί στο νησί της Λαμπεντούζα 61 διασωθέντες, εκ των οποίων 56 είναι άνδρες και 5 γυναίκες.

Οι μετανάστες και πρόσφυγες της τελευταίας αυτής τραγωδίας της κεντρικής Μεσογείου, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους χθες από την Τρίπολη της Λιβύης.

Όταν το πρώτο πλεούμενο ξαφνικά άρχισε να μπάζει νερά, πολλοί προσπάθησαν να ανέβουν στο δεύτερο. Μετά από λίγο, όμως, άρχισε να βυθίζεται και αυτό λόγω υπερβολικού βάρους.

Οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν σήμερα το μεσημέρι από ελικόπτερο της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας και από ταχύπλοα του ίδιου σώματος, της ακτοφυλακής και της Frontex.


