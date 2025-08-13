Πούτιν: Μίλησε με τον Κιμ Γιόνγκ Ουν για την επικείμενη συνάντηση με τον Τραμπ
Πούτιν: Μίλησε με τον Κιμ Γιόνγκ Ουν για την επικείμενη συνάντηση με τον Τραμπ
Ο Ρώσος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του για την αποστολή στρατιωτών στο μέτωπο του Κουρσκ
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν συζήτησαν χθες σε τηλεφωνική τους επικοινωνία για την επικείμενη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Τass.
«Ο Ρώσος πρόεδρος μοιράστηκε επίσης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν πληροφορίες σχετικά με τις επικείμενες συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το Τass.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πούτιν ευχαρίστησε για τον Κιμ για την υποστήριξη της Πιονγιάνγκ στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.
«Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε για άλλη μια φορά την υποστήριξη που παρείχε (η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας) και το θάρρος, τον ηρωισμό και το πνεύμα αυτοθυσίας που επέδειξαν οι στρατιώτες του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού κατά την απελευθέρωση του Κουρσκ, ενός τμήματος του ρωσικού εδάφους», ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, KCNA.
Η Βόρεια Κορέα υποστηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας στέλνοντας στρατεύματα και παρέχοντας όπλα για να ενισχύσει τις προσπάθειές της. Σύμφωνα με εκτίμηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, η Βόρεια Κορέα αναμένεται να στείλει έως και 35.000 επιπλέον στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας, τριπλασιάζοντας τον αριθμό των στρατευμάτων που είχαν ήδη αποσταλεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
«Ο Ρώσος πρόεδρος μοιράστηκε επίσης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν πληροφορίες σχετικά με τις επικείμενες συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το Τass.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πούτιν ευχαρίστησε για τον Κιμ για την υποστήριξη της Πιονγιάνγκ στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.
«Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε για άλλη μια φορά την υποστήριξη που παρείχε (η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας) και το θάρρος, τον ηρωισμό και το πνεύμα αυτοθυσίας που επέδειξαν οι στρατιώτες του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού κατά την απελευθέρωση του Κουρσκ, ενός τμήματος του ρωσικού εδάφους», ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, KCNA.
Η Βόρεια Κορέα υποστηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας στέλνοντας στρατεύματα και παρέχοντας όπλα για να ενισχύσει τις προσπάθειές της. Σύμφωνα με εκτίμηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, η Βόρεια Κορέα αναμένεται να στείλει έως και 35.000 επιπλέον στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας, τριπλασιάζοντας τον αριθμό των στρατευμάτων που είχαν ήδη αποσταλεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα