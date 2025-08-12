Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
BBC: Ο Κιμ στέλνει χιλιάδες Βορειοκορεάτες να δουλέψουν σαν σκλάβοι στη Ρωσία - Ξυλοδαρμοί, 18ώρα και 2 μέρες άδεια τον χρόνο
BBC: Ο Κιμ στέλνει χιλιάδες Βορειοκορεάτες να δουλέψουν σαν σκλάβοι στη Ρωσία - Ξυλοδαρμοί, 18ώρα και 2 μέρες άδεια τον χρόνο
Μαρτυρίες Βορειοκορεατών που κατάφεραν να αποδράσουν, αποκαλύπτουν εξαντλητικά ωράρια, άθλιες συνθήκες διαβίωσης και αυστηρό έλεγχο από τις αρχές της Πιονγιάνγκ
Χιλιάδες Βορειοκορεάτες αποστέλλονται στη Ρωσία για να εργαστούν υπό συνθήκες σκλαβιάς, με στόχο να καλυφθεί η σοβαρή έλλειψη εργατικών χεριών που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι μαρτυρίες εργατών που διέφυγαν αποκαλύπτουν εξαντλητικά ωράρια, επικίνδυνες συνθήκες και συστηματική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες από υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας που επικαλείται το BBC, η Μόσχα στρέφεται ολοένα και περισσότερο στη Βόρεια Κορέα για την κάλυψη των τεράστιων κενών στην αγορά εργασίας, με την αποστολή χιλιάδων εργατών σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα, εργοστάσια και κέντρα πληροφορικής. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις απώλειες του ρωσικού στρατού, στην επιστράτευση ανδρών για το μέτωπο της Ουκρανίας, αλλά και στη μαζική φυγή πολιτών στο εξωτερικό.
Οι μαρτυρίες περιγράφουν συνθήκες που παραπέμπουν σε καταναγκαστικά έργα: εργασία χωρίς επαρκή φωτισμό ή εξοπλισμό ασφαλείας, ξυλοδαρμοί όσων εξαντλούνται και άρνηση πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη ακόμη και μετά από σοβαρούς τραυματισμούς. Ένας εργάτης κατέθεσε ότι έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων, τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο, αλλά δεν του επετράπη να μεταβεί σε νοσοκομείο.
Την ίδια στιγμή, στοιχεία της ρωσικής κυβέρνησης δείχνουν πως το 2024 εισήλθαν στη χώρα περισσότεροι από 13.000 Βορειοκορεάτες. Σχεδόν 8.000 από αυτούς εισήλθαν με φοιτητικές βίζες, αλλά, σύμφωνα με τον αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών και τους ειδικούς, αυτή είναι μια τακτική που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμψει την απαγόρευση του ΟΗΕ.
Τον Ιούνιο, ο επικεφαλής του ρωσικού συμβουλίου Ασφαλείας, Σεργκέι Σόιγκου, παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι 5.000 Βορειοκορεάτες θα σταλούν για την ανοικοδόμηση του Κουρσκ, της ρωσικής περιοχής που καταλήφθηκε πέρυσι από τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες όμως έχουν πλέον απωθηθεί.
Αξιωματούχος της Νότιας Κορέας είπε ότι είναι επίσης «πολύ πιθανό» να αποσταλούν σύντομα ορισμένοι Βορειοκορεάτες για να εργαστούν σε έργα ανασυγκρότησης στα εδάφη της Ουκρανίας που κατέχει η Ρωσία. «Η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού αυτή τη στιγμή και οι Βορειοκορεάτες προσφέρουν την τέλεια λύση. Είναι φθηνοί, εργατικοί και δεν δημιουργούν προβλήματα», δήλωσε ο Αντρέι Λάνκοφ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Kookmin της Σεούλ και γνωστός εμπειρογνώμονας στις σχέσεις Βόρειας Κορέας-Ρωσίας.
Η ενίσχυση του ελέγχου περιλαμβάνει πιο συχνές ιδεολογικές συνεδρίες και μειωμένες εξόδους από τα εργοτάξια, οι οποίες πλέον γίνονται σπάνια και μόνο υπό αυστηρή επιτήρηση. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των Βορειοκορεατών που καταφέρνουν να διαφύγουν από τη Ρωσία έχει μειωθεί στο μισό σε σχέση με το 2022.
Σύμφωνα με αναλυτές, η μαζική αποστολή εργατών ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, αποτελώντας, όπως εκτιμάται, μία από τις πιο μακροχρόνιες συνέπειες της συνεργασίας Κιμ Γιονγκ Ουν και Βλαντίμιρ Πούτιν.
