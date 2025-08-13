Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Financial Times: Η E3 έτοιμη να επαναφέρει σε ισχύ τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος του Ιράν
Οι Ε3 ενημέρωσαν τον ΟΗΕ χθες ότι είναι έτοιμες να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα της συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα
Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας –διπλωματικό σχήμα γνωστό επίσης ως E3– ενημέρωσαν τον ΟΗΕ χθες Τρίτη ότι είναι έτοιμες να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα της συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που προβλέπει την επαναφορά σε ισχύ («snapback») των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη διεθνή κοινότητα για το ζήτημα, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times.
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει το δημοσίευμα άμεσα.
Η ιρανική κυβέρνηση βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με αυτήν των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο διάρκειας 12 ημερών τον Ιούνιο, στον οποίο ενεπλάκησαν και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι συνομιλίες ανεστάλησαν και δεν έχουν επαναληφθεί μετά την κατάπαυση του πυρός που σταμάτησε την σύρραξη — ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον.
