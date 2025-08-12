Δυο νεκροί και 10 τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια

Το κοκ, ή οπτάνθρακας, είναι προϊόν-κλειδί στη μεταλλουργία, χρησιμοποιείται ιδίως στην διαδικασία παραγωγής χάλυβα σε υψικαμίνους καθώς η καύση του δεν παράγει παρά λίγο καπνό.