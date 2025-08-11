Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel στην Πενσιλβάνια - Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους
ΚΟΣΜΟΣ
Έκρηξη Εργοστάσιο Πενσιλβάνια Πίτσμπουργκ Εγκλωβισμένοι Τραυματίες

Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel στην Πενσιλβάνια - Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής οπτάνθρακα, έξω από το Πίτσμπουργκ

Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel στην Πενσιλβάνια - Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε την Δευτέρα στο εργοστάσιο παραγωγής οπτάνθρακα (κοκ) Clairton Coke Works, το οποίο ανήκει στην U.S. Steel, σε περιοχή κοντά στο Πίτσμπουργκ, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες και ανθρώπους παγιδευμένους στα ερείπια. Σύμφωνα με την Αμπιγκέιλ Γκάρντερ, διευθύντρια επικοινωνίας της Αρχής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Άλεγκενι, δεν έχουν επιβεβαιωθεί θάνατοι από την έκρηξη.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής Άλεγκενι ανακοίνωσε ότι η φωτιά στο εργοστάσιο ξέσπασε γύρω στις 10:51 το πρωί (τοπική ώρα) και ότι πέντε άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς όμως να παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες για την κατάστασή τους. Η υπηρεσία περιορίστηκε να χαρακτηρίσει την περιοχή ως «ενεργό σημείο» χωρίς να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες.



Το εργοστάσιο Clairton, το οποίο βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Μονονγκαχέλα, νότια του Πίτσμπουργκ, είναι μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής οπτάνθρακα στην Βόρεια Αμερική και αποτελεί μία από τις τέσσερις κύριες μονάδες της U.S. Steel στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, με χιλιάδες εργαζόμενους.



Το εργοστάσιο του Clairton έχει βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής στο παρελθόν για ζητήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το 2019, η U.S. Steel συμφώνησε να αποζημιώσει με 8,5 εκατομμύρια δολάρια για μία αγωγή του 2017, δεσμευόμενη να επενδύσει 6,5 εκατομμύρια δολάρια για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την καταπολέμηση των ενοχλητικών οσμών από τις διαδικασίες παραγωγής του κοκ στο εργοστάσιο Clairton.


Ειδήσεις σήμερα:

Όσο πιο ακριβό το brand τόσο περισσότερο πουλάει στην Ελλάδα - Χρυσές δουλειές για τα luxury προϊόντα

«Η Ουάσινγκτον έγινε... Μπογκοτά» - Υπό ομοσπονδιακό έλεγχο η Αστυνομία, κατεβάζουμε Εθνοφρουρά στην πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ για νέα Τούμπα: «Ο Σαββίδης έχει προτεραιότητα, αλλά δεν δίνουμε λευκή επιταγή - Τι συμφωνήσαμε με Μυστακίδη»
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης