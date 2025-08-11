Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο της US Steel στην Πενσιλβάνια - Αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους
Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής οπτάνθρακα, έξω από το Πίτσμπουργκ
Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε την Δευτέρα στο εργοστάσιο παραγωγής οπτάνθρακα (κοκ) Clairton Coke Works, το οποίο ανήκει στην U.S. Steel, σε περιοχή κοντά στο Πίτσμπουργκ, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες και ανθρώπους παγιδευμένους στα ερείπια. Σύμφωνα με την Αμπιγκέιλ Γκάρντερ, διευθύντρια επικοινωνίας της Αρχής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Άλεγκενι, δεν έχουν επιβεβαιωθεί θάνατοι από την έκρηξη.
Η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής Άλεγκενι ανακοίνωσε ότι η φωτιά στο εργοστάσιο ξέσπασε γύρω στις 10:51 το πρωί (τοπική ώρα) και ότι πέντε άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς όμως να παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες για την κατάστασή τους. Η υπηρεσία περιορίστηκε να χαρακτηρίσει την περιοχή ως «ενεργό σημείο» χωρίς να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες.
Το εργοστάσιο Clairton, το οποίο βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Μονονγκαχέλα, νότια του Πίτσμπουργκ, είναι μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής οπτάνθρακα στην Βόρεια Αμερική και αποτελεί μία από τις τέσσερις κύριες μονάδες της U.S. Steel στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, με χιλιάδες εργαζόμενους.
Το εργοστάσιο του Clairton έχει βρεθεί στο επίκεντρο κριτικής στο παρελθόν για ζητήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το 2019, η U.S. Steel συμφώνησε να αποζημιώσει με 8,5 εκατομμύρια δολάρια για μία αγωγή του 2017, δεσμευόμενη να επενδύσει 6,5 εκατομμύρια δολάρια για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την καταπολέμηση των ενοχλητικών οσμών από τις διαδικασίες παραγωγής του κοκ στο εργοστάσιο Clairton.
🚨🔥 MASSIVE EXPLOSION & FIRE at US Steel Clairton Coke Works, Pennsylvania! 🔥🚨— Technical Master (@BelievInJustice) August 11, 2025
A thunderous blast rocked the largest coke production plant in North America earlier today near Pittsburgh — triggering a Level 3 Mass Casualty Incident. Emergency crews are rushing to the scene… pic.twitter.com/JVeakCB2er
BREAKING: Mass casualty incident declared as EMS resources respond to explosion at U.S. Steel Clairton Coke Works in Pennsylvania. - WPXI-TV Pittsburgh— AZ Intel (@AZ_Intel_) August 11, 2025
Video: Ava Rash/WTAE pic.twitter.com/pTCCAy7x3x
