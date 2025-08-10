Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα
Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ανοικτός σε τριμερή σύνοδο, σύμφωνα με το NBC

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα
Στην αμερικανική προεδρία «συζητείται» το ενδεχόμενο να προσκληθεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αλάσκα, όπου ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε πως θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν τη 15η Αυγούστου, μετέδωσε χθες Σάββατο το NBC News.

Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε Αμερικανό αξιωματούχο και άλλα τρία πρόσωπα ενήμερα σχετικά, χωρίς να κατονομάσει καμιά από τις πηγές του.

«Συζητείται», είπε η μια από τις πηγές.

Το NBC τόνισε πως τίποτε δεν είναι οριστικό και είναι πιθανό ο Ζελένσκι να πάει στη σύνοδο κορυφής, αλλά όχι βέβαιο, επικαλούμενο την πηγή του στην προεδρία, που σημείωσε ότι «ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τραμπ) είναι ανοικτός σε τριμερή σύνοδο».





