WSJ: Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στο σχέδιο Πούτιν - Πρώτα κατάπαυση πυρός και μετά αμοιβαία ανταλλαγή εδαφών

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Ρωσία θα διατηρήσει υπό τον έλεγχό της τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει από το 2014. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που επικαλείται το μέσο, ο Ρώσος πρόεδρος δείχνει μια ελαστικότητα στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας τα εδάφη που είχαν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα σε Χερσώνα και Ζαπορίζια.Η πρόταση - αν υπάρξει συμφωνία - θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: αρχικά, η Ουκρανία θα αποσυρθεί από το Ντονέτσκ και οι γραμμές του μετώπου θα «παγώσουν». Σε δεύτερο στάδιο, ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συμφωνήσουν σε ένα οριστικό ειρηνευτικό σχέδιο (πιθανόν τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα), το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.