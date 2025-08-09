Πυρετός διαβουλεύσεων ενόψει του τετ α τετ Τραμπ-Πούτιν: Ο φόβος του Ζελένσκι, το μέτωπο με τους Ευρωπαίους και οι προτάσεις στο τραπέζι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έστειλε δύο στενούς του συνεργάτες στη συνάντηση των Ευρωπαίων με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βανς - Στόχος να πείσουν τον Τραμπ για μια πιο «ορθολογική» προσέγγιση απέναντι στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις Πούτιν