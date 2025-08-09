Πυρκαγιά στο διάσημο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας - Δείτε βίντεο
Πυρκαγιά στο διάσημο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας - Δείτε βίντεο

«Έσβησε η φωτιά, σώθηκε το μνημείο», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης της νότιας Ισπανίας

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στο διάσημο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας, στη νότια Ισπανία, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το οποίο επισκέφτηκαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι το 2024.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν φλόγες και καπνό να βγαίνει από το εσωτερικό του μεγάλου τουριστικού αξιοθέατου.



Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε όταν ένα μηχανικό μηχάνημα σάρωσης έπιασε φωτιά σε ένα από τα παρεκκλήσια περίπου στις 9 μ.μ. (10 μμ ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην οροφή.



Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής σε αυτό το αρχιτεκτονικό κόσμημα ηλικίας πολλών αιώνων.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας η πυροσβεστική ανακοίνωσε πως η φωτιά είναι υπό έλεγχο, ωστόσο ακόμα δεν έχει σβήσει.

Έσβησε η φωτιά, σώθηκε το μνημείο

Η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ σε ιστορικό χώρο λατρείας –ισλαμικό τέμενος και καθεδρικό ναό– στην Κόρδοβα «σβήστηκε», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης αυτής της νότιας Ισπανίας, ο οποίος υπογράμμισε πως το μνημείο, καταχωρισμένο στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, «σώθηκε».

«Ευτυχώς, η άμεση και έξοχη αντίδραση της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα απέτρεψε την καταστροφή. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει» και «απόψε, ομάδες πυροσβεστών και της τοπικής αστυνομίας θα παραμείνουν επιτόπου για την πρόληψη του κινδύνου» να υπάρξει αναζωπύρωσή της, τόνισε ο Χοσέ Μαρία Βεγίδο.





