Πυρκαγιά στο διάσημο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας - Δείτε βίντεο
«Έσβησε η φωτιά, σώθηκε το μνημείο», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης της νότιας Ισπανίας
Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στο διάσημο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας, στη νότια Ισπανία, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το οποίο επισκέφτηκαν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι το 2024.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν φλόγες και καπνό να βγαίνει από το εσωτερικό του μεγάλου τουριστικού αξιοθέατου.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε όταν ένα μηχανικό μηχάνημα σάρωσης έπιασε φωτιά σε ένα από τα παρεκκλήσια περίπου στις 9 μ.μ. (10 μμ ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην οροφή.
Η έκταση των ζημιών δεν ήταν άμεσα σαφής σε αυτό το αρχιτεκτονικό κόσμημα ηλικίας πολλών αιώνων.
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας η πυροσβεστική ανακοίνωσε πως η φωτιά είναι υπό έλεγχο, ωστόσο ακόμα δεν έχει σβήσει.
«Ευτυχώς, η άμεση και έξοχη αντίδραση της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα απέτρεψε την καταστροφή. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει» και «απόψε, ομάδες πυροσβεστών και της τοπικής αστυνομίας θα παραμείνουν επιτόπου για την πρόληψη του κινδύνου» να υπάρξει αναζωπύρωσή της, τόνισε ο Χοσέ Μαρία Βεγίδο.
La mezquita de Córdoba en llamas.— Jose Maria Baena Roldan (@BaenaRolda13716) August 8, 2025
Sánchez hijo de puta, vete ya que eres una plaga bíblica para el país. pic.twitter.com/CueUtni9WI
The fire ignited around 9:00 PM local time in a lateral chapel near the Puerta de San José.— Muse (@xmuse_) August 8, 2025
Early reports suggest the fire may have been triggered by a battery malfunction in a cleaning machine, though investigations are ongoing.
Mosque–Cathedral of Córdoba, Spain 🇪🇸 https://t.co/GiSnCmiNUv pic.twitter.com/7up6jsMbRC
Έσβησε η φωτιά, σώθηκε το μνημείοΗ πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ σε ιστορικό χώρο λατρείας –ισλαμικό τέμενος και καθεδρικό ναό– στην Κόρδοβα «σβήστηκε», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης αυτής της νότιας Ισπανίας, ο οποίος υπογράμμισε πως το μνημείο, καταχωρισμένο στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, «σώθηκε».
«Ευτυχώς, η άμεση και έξοχη αντίδραση της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα απέτρεψε την καταστροφή. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει» και «απόψε, ομάδες πυροσβεστών και της τοπικής αστυνομίας θα παραμείνουν επιτόπου για την πρόληψη του κινδύνου» να υπάρξει αναζωπύρωσή της, τόνισε ο Χοσέ Μαρία Βεγίδο.
