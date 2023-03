Nord Stream: Θρίλερ στη Βαλτική - Ο πιθανός ρόλος ενός γιοτ 15 μέτρων στην ανατίναξη των αγωγών

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Το ομιχλώδες τοπίο γύρω από το μήκουςγιότ «Andromeda» και τηνστη Βαλτική, επιχειρεί να ξεδιαλύνει σχετικό θέμα που δημοσιεύεται στην εφημερίδαΤο ρεπορτάζ των δημοσιογράφων-ερευνητώνκαθώς και του επικεφαλής συντάκτη Ερευνητικής Δημοσιογραφίαςαναφέρει, μεταξύ άλλων πως η μαρίνα Hohe Dune στο Rostock-Warnemünde του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας είναι μια σύγχρονη μαρίνα, με εκατοντάδες σκάφη να ελλιμενίζονται εκεί. Εάν κάποιος πιστέψει στο ρεπορτάζ του ARD και του Time, αυτή «η ιδανική περιοχή για γνώστες και λάτρεις της περιπέτειας» ήταν το σημείο εκκίνησης για μία θεαματική επιχείρηση δολιοφθοράς: Την επίθεση στους αγωγούς Nord Stream πριν από μερικούς μήνες.Εκεί οι δράστες φέρονται να φόρτωσαν εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών στο «Andromeda», ένα γιοτ ιστιοπλοΐας 15 μέτρων. Στις 6 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, το σκάφος απέπλευσε με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Bornholm. Η αποστολή ήταν η ανατίναξη των αγωγών στη Βαλτική. Οι δράστες φέρονται να καταδύθηκαν στους σωλήνες και να τοποθέτησαν δίπλα τους τα εκρηκτικά. Το ερώτημα που τίθεται για κάποιον που ασχολείται με το θέμα λεπτομερώς είναι: Συνέβησαν όντως έτσι τα πράγματα;Και είναι και η όλη υπόθεση, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, γύρω από το δεξαμενόπλοιο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το με ελληνική σημαία πλοίο των 183 μέτρων έπλεε από τις 5 Σεπτεμβρίου και επί οκτώ ημέρες βορείως του Bornholm, στην περιοχή όπου λίγο αργότερα ανατινάχτηκαν οι δύο σωλήνες του Nord Stream.Το Minerva Julie δεν είναι ένα τυχαίο πλοίο, αναφέρει η Welt. Το δεξαμενόπλοιο ελλιμενίστηκε σε πολλά ρωσικά λιμάνια από το ξέσπασμα του ρωσικού επιθετικού πολέμου στην Ουκρανία και μετά. Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Minerva Marine Inc. έχει επικριθεί αρκετές φορές για τις -κατά τα φαινόμενα νόμιμες- συναλλαγές εξαγωγής πετρελαίου απόΉδη στις 13 Σεπτεμβρίου, σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την έκρηξη της 26ης Σεπτεμβρίου, το Minerva Julie εγκατέλειψε την περιοχή και σύμφωνα με τα στοιχεία εντοπισμού του έπλευσε προς την. Δεδομένου ότι το Andromeda φέρεται να απέπλευσε από το λιμάνι στο Wiek του Rügen στις 7 ή 8 Σεπτεμβρίου, τα πλοία θα μπορούσαν να είχαν συναντηθεί στη θάλασσα. «Γιατί το γιοτ απέπλευσε όταν το Minerva Julie διέσχιζε ακριβώς την περιοχή όπου έγινε η έκρηξη στον Nord Stream 1;», αναρωτιέται μιλώντας στη Welt Am Sonntag ο Δανός αναλυτής δεδομένωνΔεν υπάρχουν τουλάχιστον έως τώρα ενδείξεις ότι το Andromeda και το Minerva Julie συνδέονται μεταξύ τους. Και δεν είναι επίσης σαφές το κατά πόσον το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου ανακρίθηκε πρόσφατα από την Αστυνομία στο λιμάνι του Αμβούργου. Ίσως είναι όλα απλώς μια σύμπτωση. Το πλήρωμα του πλοίου «ίσως να περίμενε κάποιο φορτίο ή λιμάνι για να καταπλεύσει» και γι’ αυτό βρισκόταν επί ημέρες στην περιοχή, λέει ο Stefan Krüger, Καθηγητής στο Ινστιτούτο Ασφάλειας των Πλοίων στο Αμβούργο.Πράγματι, η πλοιοκτήτρια εταιρεία του Minerva Julie υποστήριξε απαντώντας στις ερωτήσεις της Welt Am Sonntag ότι το πλήρωμα ανέμενε «οδηγίες» την περίοδο που έπλεε στα ανοικτά του Bornholm και κατόπιν ξεκίνησε το ταξίδι του προς το Tallinn της Εσθονίας.Πρόκειται για συνηθισμένη διαδικασία και άλλωστε τηρήθηκαν όλοι οι κανονισμοί, τόνισε η πλοιοκτήτρια εταιρεία και διαβεβαίωσε πως βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των Αρχών, προκειμένου να απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις.