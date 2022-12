ΗΠΑ: Έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μπάρμπαρα Γουόλτερς

Η Γουόλτερς άρχισε τη δημοσιογραφική καριέρα της στην εκπομπή The Today Show του NBC News τα χρόνια του 1960, ως κειμενογράφος και παραγωγός. Έγραψε ιστορία όταν έγινε η συμπαρουσιάστρια του βραδινού δελτίου ειδήσεων του δικτύου, μαζί με τον Χάρι Ρίζονερ.

Η Μπάρμπαρα Γουόλτερς,που πήρε ιστορικές συνεντεύξεις από ηγέτες και διασημότητες σε διεθνές επίπεδο για την τηλεόραση τωνκατά τη διάρκεια της καριέρας της από το 1951 ωσότου αποσύρθηκε από τα τηλεοπτικά πλατό το 2015, η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε ποτέ την παρουσίαση βραδινού τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων,στα 93 της χρόνια, μετέδωσε το ABC News χθες Παρασκευή.Σε μια καριέρα που διήρκεσε πέντε δεκαετίες, η Γουόλτερς κέρδισε 12 βραβεία Emmy, 11 από αυτά όταν ήταν στο ABC News.Η δημιουργός του δημοφιλούς γυναικείου τοκ σόου The View («Η Άποψη») το 1997 πέθανε χθες στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, διευκρίνισε μέσω Twitter ο Ρόμπερτ Άιγκερ, ο διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney Co., της εταιρείας στην οποία ανήκει το ABC News.Έκανε την τελευταία της εμφάνιση ως συμπαρουσιάστρια του "The View" το 2014, αλλά παρέμεινε εκτελεστική παραγωγός της εκπομπής και συνέχισε να κάνει κάποιες συνεντεύξεις και ειδικές για το ABC News.Στο ABC, οι συνεντεύξεις της ήταν εκτενείς και η πρόσβασή της σε δημόσια πρόσωπα απαράμιλλη. Πήρε συνέντευξη από τον πρόεδρο της Κούβας Φιντέλ Κάστρο καθώς διέσχιζαν τον Κόλπο των Χοίρων σε μια ειδική εκπομπή του ABC News που προβλήθηκε στις 9 Ιουνίου 1977 στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Επίσης είχε πάρει συνεντέυξεις και από την άλλοτε πρωθυπουργό της Βρετανίας, τη Μάργκαρετ Θάτσερ, τον άλλοτε ηγέτη της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι, τον άλλοτε δικτάτορα του Ιράκ Σαντάμ Χουσέιν, τον πρώην πρόεδρο της Αιγύπτου Ανουάρ Σαντάτ, διάσημους καλλιτέχνες και άλλες προσωπικότητες.Το 1999, περίπου 74 εκατομμύρια τηλεθεατές συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη από τη Μόνικα Λεβίνσκι για τη σχέση της με τον τότε Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.Η Γουόλτερς πήρε επίσης συνέντευξη από κάθε πρόεδρο και πρώτη κυρία των ΗΠΑ, από τους Νίξον μέχρι τους Ομπάμα. Πήρε συνέντευξη από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ πριν μπουν στον Λευκό Οίκο.