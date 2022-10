Tα 5 πιο παράξενα γλυπτά του κόσμου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δείτε το βίντεο: Η τοποθέτηση του Giant Baby- « Planet» - Marc Quinn

Τα σπασμένα κομμάτια, όπως έχει περιγράψει η ίδια η δημιουργός, βουτήχτηκαν σε μπρούτζο και συναρμολογήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο. Η βασική λεπτομέρεια όμως ήταν η προσθήκη ειδικού συστήματος που «μπλέχτηκε» στα κενά και έκανε το γλυπτό να λάμπει από μέσα. Μετά την ολοκλήρωση του γλυπτού η Bradley παραδέχτηκε πως το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο από ότι περίμενε. Η ίδια πάντως πέτυχε το σκοπό της αφού το έργο της συμπεριλαμβάνεται στις μεγαλύτερες λίστες με τα πιο αλλόκοτα αλλά και πιο εντυπωσιακά μνημεία στον κόσμο.Ένα άγαλμα που επιπλέει στον αέραΈνα εντυπωσιακό γλυπτό ενός γιγάντιου πλωτού μωρού δημιουργήθηκε από τον Βρετανό καλλιτέχνη Marc Quinn, το 2008. Το όνομα του είναι Planet και το βασικό χαρακτηριστικό του- αυτό που το κάνει- ιδιαίτερα εντυπωσιακό- είναι πως δίνει την αίσθηση στον θεατή πως αιωρείται.Το γιγάντιο γλυπτό έχει διαστάσεις 9 επί 3 μέτρα και ζυγίζει 7 ολόκληρους τόνους. Είναι κατασκευασμένο από μπρούτζο και ατσάλι και έχει βαφτεί λευκό.Ο δημιουργός του έχει δηλώσει πως πηγή έμπνευσης του για το γλυπτό αποτέλεσε, το 2008, ο νεογέννητος τότε γιος του, ο Lucas.Πολλά ερωτήματα έχουν προκύψει ανά τα χρόνια αναφορικά με τον τρόπο που ένα τόσο βαρύ και μεγάλο γλυπτό καταφέρνει να δίνει την εντύπωση πως «πετάει» στον αέρα. Το έργο φιλοξενείται πλέον στη Σιγκαπούρη,στην περιοχή Meadow του Gardens by the Bay. Το φόντο εκεί ταιριάζει απόλυτα με το άγαλμα, ένα τέλειο σκηνικό, με το γαλάζιο ουρανό και τα άσπρα σύννεφα τονίζουν περισσότερο την ψευδαίσθηση πως το μωρό επιπλέει στον αέρα.Δημιουργήθηκε το 2008 και εκτέθηκε για πρώτη φορά στην έκθεση σύγχρονης γλυπτικής Beyond Limits στο Chatsworth House και στη συνέχεια το 2012 στο The Littoral Zone, στο Musee Oceanographic στο Μονακό. Αυτό το άγαλμα αργότερα αγοράστηκε και δωρήθηκε στο Gardens by the Bay.Μία βιβλιοθήκη που βυθίζεται στο έδαφοςΈνα τριγωνικό σχήμα πυραμίδας, κατασκευασμένο από χάλυβα, πάνω στο οποίο είναι επικολλημένες πλάκες μπλε πέτρας. Το γλυπτό αντιπροσωπεύει ένα διευρυμένο θραύσμα της Κρατικής Βιβλιοθήκης που είναι θαμμένο στο πεζοδρόμιο. Η ζωφόρος έχει εν μέρει χαραγμένη τη λέξη «Βιβλιοθήκη», επιχρυσωμένη με φύλλα χρυσού. Οι πέτρες είναι κατά τέτοιο τρόπο κατασκευασμένες και κολλημένες ώστε να εφαρμόζουν με ακρίβεια γύρω από το έργο, να είναι ομαλή η μετάβαση με το έδαφος και να δημιουργείται η ψευδαίσθηση πως το κτίριο βουλιάζει.Είναι τοποθετημένο έξω από την Κρατική Βιβλιοθήκη στην πολιτεία της Βικτώριας στην Μελβούρνη της Αυστραλίας. Εντυπωσιακός είναι τόσο ο τρόπος που έχει χτιστεί το ίδιο το γλυπτό όσο και ο βαθύτερος συμβολισμός που κρύβει καθώς αναπαριστά την κατάρρευση του πολιτισμού και την παροδικότητα του παρόντος. Η κατασκευή του έγινε στο 1992 κατόπιν κρατικής ανάθεσης, με το γλυπτό να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου καλλιτεχνικού πρότζεκτ που έλαβε χώρα στην πόλη.Ένα ακόμη άγαλμα διαφορετικό από τα συνηθισμένα, είναι το ανάποδο άγαλμα του La Trobe που η πιο επίσημη ονομασία του είναι "Ορόσημο", δημιουργήθηκε από τον γλύπτη της Μελβούρνης Charles Robb.Έχει ύψος 16 ποδιών και βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη Bundoora του πανεπιστημίου La Trobe. To άγαλμα δημιουργήθηκε το 2004 και πριν τοποθετηθεί εκεί που βρίσκεται τώρα, πέρασε για λίγο και έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό του Κοινοβουλίου, στο Gordon Reserve.Είναι κατασκευασμένο από πολυεστερική ρητίνη, υαλοβάμβακα, πολυστυρένιο, πολυουρεθάνη και ατσάλι και βαμμένο για να μοιάζει με την πέτρα και τον μπρούτζο ενός πιο παραδοσιακού —και όρθρου— μνημείου.Και γιατί, ακριβώς, στέκεται στο κεφάλι του;Κατά καιρούς υπήρξαν διάφοροι που ισχυρίστηκαν πως είναι ασέβεια προς τον La Trobe, το γεγονός ότι το άγαλμα είναι αναποδογυρισμένο. Ποιός είναι όμως ο πραγματικός λόγος αυτής της διαρρύθμισης;Υπάρχουν αρκετές ερμηνείες για την αντιστροφή και ορισμένα βαθύτερα μηνύματαΦαίνεται ότι υπάρχουν μερικοί λόγοι για την αντιστροφή του Charles La Trobe. Σύμφωνα με την περιγραφή του επίσημου καλλιτέχνη, «το έργο επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ένταση μεταξύ της αυθεντίας του μνημείου (ως πολιτιστικός δείκτης και μορφής πορτραίτου) και της «αορατότητας» του στον δημόσιο χώρο, ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται (και ανατρέπει) το «αυθόρμητο «η φύση του εικονιστικού μνημείου».Με άλλα λόγια, ο γλύπτης προσπαθούσε να αμφισβητήσει την παραδοσιακή μνήμη και τη χρήση των δημόσιων μνημείων σε ιστορικά πρόσωπα. Η περιγραφή σημειώνει επίσης πώς, κατά ειρωνικό τρόπο, το ανεστραμμένο μνημείο ανέβασε το προφίλ του La Trobe με τρόπο που ένα πιο συμβατικό άγαλμα δεν μπορούσε, χάρη στην προσοχή των μέσων ενημέρωσης που προκάλεσε.Ο ίδιος ο γλύπτης φαίνεται πως υποστήριξε πως βασικός λόγος που οδήγησε στην ξεχωριστή αυτή αρχιτεκτονική του αγάλματος οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως «το άγαλμα ενσαρκώνει την ιδέα ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να «γυρίζουν τις ιδέες στα κεφάλια τους». Από την άλλη υπήρξαν άλλοι παρατηρητές που χαριτολογώντας υποστήριξαν ότι το άγαλμα αναποδογυρίστηκε επειδή το La Trobe είναι πιο γνωστό στην Αγγλία και ότι από αγγλική σκοπιά το μνημείο δεν είναι καθόλου ανάποδα.Και για το τέλος, ένα από τις μεγαλύτερα ομαδικά γλυπτά στον κόσμο. Ένα πλήθος αλόγων Μάστανγκ κατασκευασμένα από χαλκό. Έχουν μέγεθος 1,5 φορές από ένα πραγματικό μάστανγκ άλογο, αν και η ομορφιά τους μπορεί να υποσκιάζεται λίγο εξαιτίας των πολυώροφων κτιρίων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Δίνουν μάλιστα την εντύπωση χάρη στη τεχνολογία τους πως όντως κινούνται και καλπάζουν και ο ρεαλισμός αυτός είναι που τα καθιστά τόσο εντυπωσιακά . Στα πόδια των αλόγων μάλιστα υπάρχουν ειδικά σιντριβάνια που μιμούνται το τίναγμα του νερού από τις οπλές του.