Βραζιλία: Πέντε νεκροί σε νέες πλημμύρες στην Πετρόπολις - Δείτε βίντεο

Emergency teams have carried out search & rescue operations, the #MFC of the State of #RioDeJaneiro reported 5 fatalities & 10 people missing.



⚠️Warnings were issued for severe weather & local authorities opened 19 emergency accommodation centers in advance#Petrópolis #Brazil pic.twitter.com/xAELtTQjCZ — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) March 21, 2022

#Brazil: Deadly Floods and Landslides Strike Again in #Petrópolis



Torrential rain from 20 March 2022 caused #Flooding & landslides once again in the metropolitan area of Petrópolis & surrounding areas of Fluminense Mountain Region, #RioDeJaneiro State, Brazil. pic.twitter.com/lLtKBp9Eid — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) March 21, 2022





Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας τωνπου προκάλεσαν νέες καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στην, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι τοπικές αρχές, έναν μήνα μετά την καταστροφή με 233 νεκρούς στη βραζιλιάνικη πόλη.«Μέχρι στιγμής, έχουμε βρει πέντε πτώματα», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πολιτείας Ρίο ντε Ζανέιρο (νοτιοανατολικά), διευκρινίζοντας ότι άλλοι τέσσερις κάτοικοι εξακολουθούν να αγνοούνται.Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέσα σε μερικές ώρες την Κυριακή έπεσε βροχή ισόποση με αυτή που συνήθως καταγράφεται ολόκληρο τον Μάρτιο, σχεδόν ίση με αυτή που είχε σημειωθεί πριν από έναν μήνα.Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους που έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους, με το νερό να παρασέρνει τα πάντα στον διάβα του, όπως πριν από έναν μήνα, όταν σημειώθηκε η χειρότερη καταστροφή στην ιστορία της Πετρόπολις, ορεινής τουριστικής πόλης περίπου 60 χιλιόμετρα από την πολιτειακή πρωτεύουσα Ρίο ντε Ζανέιρο.Σε ένα από τα βίντεο, τα ορμητικά νερά παρασέρνουν κάποιους από τους 233 σταυρούς που είχαν εγκατασταθεί σε δημόσιο χώρο για την απότιση φόρου τιμής στα θύματα της τραγωδίας της 15ης Φεβρουαρίου.Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν ως και σήμερα. Η Πολιτική Προστασία διατηρεί αυξημένο το επίπεδο συναγερμού για κατολισθήσεις.Δεκατρία κέντρα βοήθειας άνοιξαν από τον δήμο και ανέλαβαν να υποδεχθούν και να φροντίσουν 839 ανθρώπους.Οι πολιτειακές αρχές συγκρότησαν κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης, ενισχύουν τις δυνάμεις των πυροσβεστών και συγκεντρώνουν βαριά μηχανήματα για επιχειρήσεις διάσωσης, ανέφερε ο κυβερνήτης στο Ρίο ντε Ζανέιρο, ο Κλαούντιου Κάστρου, μέσω Twitter.Περίπου 150 στρατιωτικοί συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως και εξειδικευμένες μονάδες.Η πόλη υπέστη τον Φεβρουάριο τη χειρότερη κακοκαιρία που έχει καταγραφεί από το 1932.Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν όλη την πολιτεία προχθές Κυριακή. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο παραθαλάσσιο θέρετρο Άνγκρα ντους Χέις, όπου δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο.Επιστήμονες τονίζουν ότι η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει τη συχνότητα και την σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων.